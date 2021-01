Enciende Maribel Guardia las redes con un bikini negro

La actriz Maribel Guardia, no terminó con buenas noticias el 2020, pues a horas de que terminara el caótico año, compartió a través de un vídeo de su cuenta oficial de Instagram, que ella y su esposo Marco Chacón habían tenido Covid-19 y que él se contagió porque no quiso separarse de la también cantante para cuidarla; pero en el caso de él, el contagio estuvo mucho más grave. Aún así, vencieron el virus.

Sin embargo, el día 1° de enero Maribel Guardia lució espectacular figura -como siempre-, posando con diminutos bikinis que resaltan su belleza, desde el puerto de Acapulco, Guerrero, México -el lugar favorito de las celebridades para tomar un descanso-.

"Con ésta me despido de la playa, y le doy gracias a #Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia COVID pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida. Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a #costarica a ver a mi mamá, y gracias a que ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho", se lee en el último post de Maribel Guardia.

En el que se le puede ver luciendo una espectacular figura con un bikin color negro que deja al descubierto su abdomen más plano que nunca el mar de fondo. Y pese a que se contagió del virus que literalmente ha puesto de cabeza a todo el mundo, ¡hoy luce más bella que nunca!

Y por supuesto los halagos de sus colegas, quienes también son unas reinas de belleza, no se hicieron esperar; Aracely Arámbula, tuvo un mensaje de consuelo y admiración para también modelo costarricense:

"Bellísima mi guacarandilla eres un ser tan especial y de corazón más hermoso que todo lo bellísima que eres por fuera... Maribarbara te debes de llamar... Te quiero y me encanta saber que estás con toda la SALUD que es lo principal y tan bellísima como siempre destinada a la belleza de por vida y más !!!! Te Quiero y mucho @maribelguardia. INFINITA SALUD!!!!!!

Entre tanto, celebridades como Ana Bárbara, Marisol González, Elizabeth Álvarez, la presentadora de tv Charytin Goyco, el actor Julio Camejo y el diseñador mexicano Gustavo Mata, entre otros, no perdieron la oportunidad de elevar la belleza de la también cantante.

Incluso, durante su estancia en Acapulco, la intérprete de telenovelas, lució mejor que nunca al bañarse en las olas del mar, mientras escribió: "La paz del Mar. Feliz 2021".

La especial instantánea de Marible, ya ha logrado 323,940 likes y un sinfín de comentarios entre los que destacan el cariño y los buenos deseos para la costarricense, quien por cierto, ya estaba lista para volar y poder ver a su mamá, a la que dijo, no abrazará hasta que ambas tengan la vacuna del Covid-19.

Así mismo, Maribel de 61 años, lanzó un esperanzador mensaje para todos sus seguidores y al público en general:

"Empezando un 2021 con esperanza, con una bolsa de sueños por cumplir y con la mejor actitud por sonreír y agradecer 365 oportunidades para ser feliz . Dios nos bendiga a todos".