Enciende Belinda a Christian Nodal con foto en lencería negra

De nueva cuenta Belinda volvió a encender Instagram tras compartir una sexy fotografía. La novia e Christian Nodal volvió a dejar a sus millones de fans con el "ojo cuadrado" al deleitarlos con una imagen en la que aparece posando en lencería negra con moños en los tirantes.

Antes de terminar el año 2020, la actriz decidió deleitar la pupila no solo de su novio sino de sus millones de fans. Hasta el momento la imagen en la que aparece recostada lleva más de 700 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios halagaores, entre los que algunos usuarios la llaman Diosa.

“Diosa, eres una obra de arte ? Bellísima”, “owowowowow! Pero que están viendo mis ojos, la Diosa del Olimpo, Te amamos princesa” “ Diosa de todo”, “Que preciosa mujer Dios te bendiga a ti y a tu familia te amos “, “La más guapa siempreeeeeeee!!!”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Y aunque Christian Nodal no ha reaccionado a la publicación de Belinda, el cantante del regional mexicano ha demostrado con un sinfín de detalles que la actriz es la mujer de sus sueños ¿Y de quién no?. Cabe señalar que Belinda es una de las famosas que más sorprenden con sus looks en las redes sociales, pues es una fiel amante de la moda, tal y como lo demuestra cada vez que quiere.

Ya sea con looks casuales, con jeans, vestidos o inclusos con pijamas, la cantante siempre impacta y levnta suspiros con su inugualable belleza. Recientemente Christian Nodal y Belinda fueron nombrados por la revista People en Español como la pareja el año, pues desde que iniciaron su romance, mientars formaban parte del programa La Voz de Tv Azteca han acaparado diversos titulares y cada vez que publican una imagen en las redes sociales se vuleven tendencia.