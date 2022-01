Enamorada y en vestidazo, Aleida Núñez cumple 41 con novio y nuevo proyecto

Las últimas semanas han traído un sinfín de emociones para Aleida Núñez, quien presumió a principios de año un fantástico viaje por Emiratos Árabes Unidos y Turquía al lado de un hombre misterioso que se robó toda la atención, por lo que hoy, la actriz de telenovelas cumple 41 años enamorada y con novio.

A lo largo de su vida pública, a Aleida Núñez se le han conocido varias parejas, casi siempre todas relacionadas con el medio artístico, sin embargo, ahora la situación es diferente y la actriz de TV parece muy enamorada del hombre con quién está saliendo, además de lucir bellísima a sus 41, presumiendo su cuerpazo en tremendo vestidazo rojo con el que visitó el foro de “Hoy”.

La ex reina de belleza fue la invitada especial de este lunes en el matutino de Televisa y no sólo para hablar de su nuevo proyecto, la telenovela “Corazón guerrero”, sino también para que soltara la sopa sobre el hombre con el que viajó a Asia, pero lo que no dejaron de notar los televidentes fue lo espectacular que lucía Aleida Núñez en el vestidazo rojo con el que celebró su cumple 41.

En los últimos días, la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, se convirtió en tendencia luego de que una revista revelará que su viaje a Emiratos Árabes Unidos y Turquía había sido al lado de su “sugar daddy“, un empresario petrolero millonario al que, supuestamente, habría conocido mediante Internet.

Aunque Aleida Núñez ya había aclarado parte de esta situación en una entrevista previa con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ahora en el foro de “Hoy” no se salvó de hablar del tema y en una charla muy amena dio a conocer que se encuentra muy contenta y que la relación que sostiene con Bubba Saulsbury, el hombre de las fotografías, está pensada para ser algo serio.

En medio de risas y bromas, la actriz de “Contra viento y marea” fue cuestionada sobre su viaje a Dubai y sobre quién era la persona que la acompañó, y aunque ella no le puso el título de novio, sí señaló que ambos están en la misma sintonía y que ésta podría convertirse en una relación seria, pues ambos están solteros.

“¿Por qué empiezan a poner títulos? Eso está feo, empezamos a salir en octubre y vamos a ver que va pasando, obviamente, sí se pretende una relación seria, bien… Él hizo todas las publicaciones, yo en ningún momento subí una porque creo que tenemos que ir paso a paso, pero no hay nada que ocultar, él es soltero y yo también”, apuntó Aleida Núñez.

La actriz mexicana señaló que no estaba buscando el amor, pero cuando uno se ama así mismo, las cosas llegan por añadidura: “Nosotras ya de por sí somos reinas, no necesitamos un príncipe a nuestro lado, creo que más allá de eso yo siempre he buscado un hombre que sea inteligente, que me respete, que me quiera, que me cuide, que me proteja… ¿Y a quien no le gusta que lo consientan?”.

En su visita a “Hoy”, Aleida Núñez lució despampanante con un mini vestido rojo de manga larga y pronunciado escote, con el que festejó su cumpleaños en el foro pues hasta pastel le prepararon para celebrar su llegada a los 41, edad que, por supuesto, no aparenta.

