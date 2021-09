En vestido rosa, Adamari López se baila a ex de Chiquis Rivera al ritmo del tucanazo

¡Quién la viera! Adamari López ha sido tendencia en los últimos días por el espectacular look que presumió el pasado domingo en la tercera gala de “Así se baila”, reality show de Telemundo, y ahora lo vuelve a ser tras sacar sus mejores pasos en la pista y bailarse nada más y nada menos que al ex de Chiquis Rivera.

La protagonista de la telenovela “Amigas y rivales” recordó su participación en “Mira quién baila” y le dio sus vueltas a Lorenzo Méndez al ritmo del "Tucanazo", la popular canción del grupo "Los Tucanes de Tijuana".

Adamari López recurrió nuevamente al tono que la hizo brillar en “Así se baila” y en un vestido rosa corto se bailó al ex de Chiquis Rivera y levantó revuelo en redes sociales, al grado que muchos de sus fans le dijeron que hacen una linda pareja. ¿Qué pensará la hija de Jenni Rivera de esto?

Fue el programa “Hoy día”, matutino de Telemundo y en el que Adamari López es una de las presentadoras titulares, el que compartió un breve clip de la visita de Lorenzo Mendez al estudio y del momento en que se avienta un zapateado con la puertorriqueña, quien mostró sus habilidades para la pista.

Con los acordes de "El tucanazo" y luciendo un vestido corto en color rosa, con cuello redondo, mangas cortas y falda de holanes, Adamari López se aferró a Lorenzo Méndez y movió sus curvas para mostrar que no por nada es jueza de un reality show de baile, consiguiendo cientos de comentarios en redes sociales.

“No existe una quebradita que no saque una sonrisa. Así lo bailan @adamarilopez y @lorenzomendez7”, publicó la producción de “Hoy día” en su perfil oficial de Instagram, compartiendo el video del baile que se aventó Adamari López con el ex de Chiquis Rivera, desatando las reacciones.

“Me encanta ver feliz a Lorenzo, hace mucho no estaba así”, “Esta mujer es otra desde su divorcio. Muy bien”, “¡¡Brillando como siempre, hermosa!! Adamari”, “Lo que le pongas lo baila”, “Me encanta esa pareja, bellos”, “Wow! ¡Nada más vi en la historia de Lorenzo que iba a estar en HOY DÍA y corrí porque me imaginé de una que Ada iba a bailar con él! ¡Qué bellos!”, “Tan pegados como un chicle, no sé si le pagan por bailar así”, “Bien por Adamari, lo hace muy bien, hacen buena pareja de baile”, fueron algunas de las impresiones de los internautas.

Y es que si algo le gusta a Adamari López es bailar, no en vano sostuvo una relación por una década con Toni Costa y anteriormente estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, por lo que ha demostrado llevar el ritmo en la sangre.

Ahora, ya soltera, la actriz puertorriqueña parece haber florecido y rejuvenecido como 20 años, pues a sus 50 luce igual de guapa que cuando triunfaba en telenovelas, confirmando que es como los buenos vinos, entre más añeja, mejor.

