En shortcito, Adela Noriega presumió que no recurrió al bisturí ¡Como Ana Martin!

Una de las bellezas naturales más impresionantes del medio del espectáculo es la de Adela Noriega, quien desde sus inicios dejó a más de uno enamorado con su cara de niña y su estilizada figura, las cuales fueron herencia de su familia pues jamás recurrió al bisturí.

En su juventud, la actriz de televisión, originaria de la Ciudad de México, presumía su belleza con los looks de moda, luciendo sus piernas en un shortcito con el que deleitó con sus atributos todos naturalitos, ¡como Ana Martin!



Y es que la protagonista de “El pecado de Oyuki” siempre ha presumido que su belleza era natural y no había tenido la necesidad de hacerse algunos arreglitos, por lo que Adela Noriega siguió sus pasos y no recurrió al bisturí para lucir espectacular.

En una fotografía compartida por una cuenta de fans de Adela Noriega en Instagram, la actriz se luce en sus años de juventud posando con un shortcito en color escarlata, con el cual presumió tremendo pierna y todo muy natural.

La protagonista de “Quinceañera“ posó recostada de lado en una jardinera en la Ciudad de México utilizando también una camiseta blanca sin mangas y fajada en la parte de la cintura para dejar ver el resorte del short que traía puesto.

Aunque en la publicación no se especifica la fecha en la que la imagen fue tomada, Adela Noriega se ve muy juvenil y con el look que traía cuando protagonizó por primera vez un melodrama, allá en 1987, año en que lideró la miniserie “Yesenia”, con el cabello largo y ondulado.

“Belleza de pies a cabeza. Así luce la belleza natural femenina sin necesidad de recurrir al bisturí”, se lee en el post realizado en Instagram e inmediatamente los fans de la actriz mexicana se hicieron presentes en los comentarios resaltando el gran atractivo natural de la famosa.

“¿Cuántos años tiene esta foto de verdad? ¿Cuál es el rostro de Adela Noriega ahora? No lo sé“, “¡Qué bonita!“, “Adelita, Adelita“, “Hermosa“, “Siempre de ella, Adela“, “Como una diosa“, “Linda“, “Adela: talento más belleza. La extraño mucho“, “Me parece la mujer perfecta“, “Mi amor imposible, muy hermosa“, “La famosa María Isabel“, “Adela es y será la más hermosa“, fueron algunas de las reacciones que recogió la publicación.

Y es que en ese sentido, Adela Noriega presumía su belleza natural justo como lo hace Ana Martin, quien a sus 75 años sostiene que no ha recurrido al bisturí para hacerse algún arreglito, lo único es que siguió un tratamiento después de participar en “El pecado de Oyuki” para tratar de minimizar los estragos en los párpados que le dejó el maquillaje de su personaje.

