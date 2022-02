En pleno concierto, Ana Gabriel confiesa que pediría matrimonio a Kate del Castillo

Tras volver a pisar un escenario después de dos años de confinamiento por la pandemia del Covid-19, la cantante Ana Gabriel, ¡regresó con todo! a enamorar al público con sus emblemáticas canciones de amor y desamor que conforman su discografía. No obstante, la sinaloense se sorprendió al verse visitada nada más y nada menos que por la actriz Kate del Castillo, a quien literalmente estuvo a punto de pedirle matrimonio.

Fue el pasado domingo 20 de febrero en su concierto en The Forum de Los Ángeles, California, que la intérprete de "Evidencias", del álbum "Siluetas" (1992), dijo a grito abierto por primera vez lo que ya se especulaba desde hace tiempo, su "empatía" o admiración por la actriz de "La Reina del Sur".

Y bastó con que Ana Gabriel viera a Kate del Castillo en primera fila de su concierto en la megalópolis para dedicarle unas cuantas reveladoras palabras, una indirecta muy directa, un pensamiento con contundente mensaje:

Mientras Kate del Castillo sólo se levantó de la silla, saludó al público y se volvió a sentar, vistiendo de jeans acampanados, blusa y botas negras, y sin esconder su sonrisa por tremenda declaración, y escuchando atenta a la cantante; incluso, recibiendo sin obstáculos el beso que le tiró desde el escenario.

Y entre los presentes reunidos, fue un usuario de TikTok @jofranko13 que compartió el vídeo con la leyenda "Tú pídele matrimonio" con un anillo figurado en la pantalla, que ya circula en redes sociales y que fue replicado por el periodista argentino Javier Ceriani del programa "Chisme No Like", que compartió dicho vídeo en el que claramente se escucha la declaración de amor de Ana Gabriel a Kate del Castillo.

En dicha publicación se leen las reacciones de los seguidores del comunicador, compañero de Elisa Beristain, entre las que figuran comentarios como: "Nos extraña? No!! Ya sabemos como son las cosas con Kate del Castillo, Ana Gabriel y otras".

O "Ya hizo popular su salida del closet", "Así es, con un buen sentido de humor se debe vivir, tremendo parche", y tras la finta de 'Teresa Mendoza', algunos fans le vieron cara de otros famosos: "Pensé que había revivido a Eduardo Palomo (Kate)", "Por un momento pensé que era Juanes" y "Yo pensé que era un hombre hasta que se volteó... la confundí con Marco Antonio Solís", también: "Señoressss!!!! Kate parecía un hombre".

"Mis respeto para las dos Muy talentosas", "Y al pobre Farruko lo abuchearon por seguir al Señor", "Creí que era Eduardo Palomo RIP", "Y vendrán cosas peores... dice la Santa Biblia", "En vdd creí que Kate era un chavo jaja", "Buenísimas las dos! Se ve muy bien Kate, se ve feliz!!! Que no fue tan arreglada al concierto, que importa?! Ella se ve que está disfrutando", son las impresiones de la gente respecto y no al tema de ella con la cantante.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!