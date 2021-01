En pijama Mariana Seoane derrocha sensualidad

Con unos movimientos que la hacen lucir sensual, Mariana Seoane, se deja ver sin maquillaje, despeinada y en pijama, luciendo al natural y dejando en claro que no le importa darse a conocer como en realidad es su rostro, la actriz de Telemundo es única.

Desde la comodidad de su casa, Mariana Seoane, comapartio sus historias de Instagram con sus más de un millón de seguidores, despeinada y en pijama, sin importar que la vean sin arreglarse, demostró tener un rostro perfecto.

Domingo despeinada y en pijama!! claro que si !!, fue el título que Mariana Seoane, le dio a su historia, y demostró que el físico no es impedimento para una buena fotografía.

Lee también: Con pantalón desabrochado, Mariana Seoane presume cuerpazo

Recientemente, vemos a Mariana Seoane, en la novela de Telemundo, “La suerte de Loli”, donde comparte uno de los papeles protagónicos, al lado de Silvia Navarro, interpretando a Melissa, una mujer que le encanta la vida cara pero por las deudas que su familia enfrenta, tiene que detenerse de sus lujos y por vanidad se dedica a comprar las mejores imitaciones de las marcas.

En lo musical, se encuentra alejada de los escenarios, debido a la pandemia por Covid-19 que azota al mundo entero, pero hace unos meses , junto a Julio Camejo, emprendieron la iniciativa de regalar kits médicos de instituciones de gobierno que están al frente contra la lucha por el coronavirus.

Mariana Seoane luce sensual despeinada y en pijama. Instagram Mariana Seoane

Los equipos incluyen overol médico, bata quirúrgica, mascarilla N95, cubre ojos, guantes y gel antibacterial, todo se compra a base de las donaciones a través de la cuenta de la fundación “Casa de la Amistad”.

Lee también:En mini short, Mariana Seoane presume sus torneadas piernas

“Los entregamos en manos del jefe del personal médico, con foto y video de testigo para que al mismo tiempo las personas que trabajan en el hospital sepan que su superior tiene esos equipos para que sean repartidos y también para que los donadores se percaten que su dinero se tradujo en esa ayuda”, señaló Camejo.

“Todos los sistemas de salud han estado rebasados, no existe uno en el mundo que no haya colapsado, y aquí lo importante es saber qué acción tomar, es válido quejarse pero no creo que ayude mucho, se trata de encarar la situación”, señaló Mariana Seoane.

Fueron las declaraciones de Camejo, quien en compañía con Mariana Seoane, hacen una gran labor para dar reconocimiento a los héroes que todos los días le hacen frente a los estragos que ha causado el virus.