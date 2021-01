En pantalón, Mariana Seoane demuestra que también es sexy

La actriz y cantante Mariana Seoane, es otro de los talentos que Televisa vio crecer, pero por problemas en la televisora tuvo que emigrar y dirigirse a rumbos diferentes, donde sí pudiera trabajar de manera armoniosa. Y aunque Mariana Seoane es una de las mujeres más bellas del espectáculo también es una de las famosas que goza de una espectacular figura, la cual no dudda en presumir en las redes sociales.

En esta ocasión, fue a través de la cuenta de su club de fans, donde Mariana Seoane, aparece con una camisa a cuadros a la altura de los codos, y amarrada de la parte del ombligo, con un entallado pantalón de mezclilla que marca su cuerpo. La actriz de Por ella soy Eva robó suspiros con su outfit.

“Mi querida Mariana, hermosa dame unsalufl, un abrazo”, “ Mamacita hermosa”, “Hermosa”, “ Cosita linda”, “ Me encantas Seoane”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Mariana Seoane divina en pantalón ajustado. Instagram Mariana Seoane Fans

Mariana Alejandra Seoane García es el nombre de pila de la actriz y cantante, quien a lo largo de su carrera se ha abierto paso en el medio, y por muchos ya es conocida como “La niña buena”, por su canción tan inolvidable que fue todo un éxito en México. “Me equivoqué”, fue el segundo sencillo del álbum de Mariana Seoane, llamado “Seré una niña buena”, tema que alcanzó la popularidad máxima, y fue nominada al Latin Grammy en el año 2005.

Otros de los temas que también le dieron un giro impresionante a la carrera de Mariana Seoane como cantante fueron: “Mermelada”, “La mal querida”, “Una de dos”, “Mil horas”, “Como un fantasma”, “Ya no cabes en mi vida”, entre otros más que siempre serán cantados y recordados por sus fans.

La música siempre la ha hecho brillar al igual que la actuación, recordemos que la intérprete de “La mal querida”, fue vetada por Televisa, debido a un conflicto con una de las cláusulas de su contrato que decía que no debía de trabajar con ninguna otra televisora en un plazo de un año después de filmar la telenovela “Hasta el fin del mundo”. El problema comenzó cuando Telemundo la invitó a participar en la serie de “El Señor de los Cielos”.

“Yo estaba muy feliz, mi casa siempre ha sido Televisa y lo será siempre, pero el problema vino cuando yo terminé Hasta el fin del mundo y de pronto había una cláusula maldita en esos contratos que decía que no podía contratarme con nadie después de un año de que la novela terminara al aire y eso es anticonstitucional”, dijo al respecto la actriz mexicana.

“Televisa siempre será mi casa. A mí no se me olvida. Soy una persona muy agradecida. Yo empecé con ellos mi carrera y siempre los querré y ahorita lo importante es que ya hay tanta apertura para que todos podamos trabajar en todas partes y eso también me parece genial”, fueron las palabras de agradecimiento de la actriz y cantante para la televisora que la vio nacer.

Afortunadamente, el problema se pudo resolver y la actriz pudo irse a firmar contrato con la cadena televisiva Telemundo, donde le dio la oportunidad de participar en una de las series que más popularidad ha tenido “El Señor de los Cielos”. Entró al proyecto en la 5 temporada, donde dio vida a la famosa Mabel Castaño, mismo papel que interpretó en la serie “El Chema”, de quien fue esposa y le dio un hijo.