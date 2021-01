En minifalda, Maribel Guardia desmaya a sus seguidores

La envidiada actriz costarricense Maribel Guardia, quien a sus 61 años está mejor que nunca, desmayó a sus fans al mostrarse en una de sus acostumbradas postales, con mini y elegante prenda, en la que además lució su larga y lacia cabellera y su fleco de quinceañera, lo que la hace lucir aún más joven.

En minifalda color negro y unas zapatilla tipo siletto, con detalles de tiras en color piel y estoperoles, Maribel Guardia desmayó a sus más de 6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Aunque a decir verdad, la estrella de telenovelas utilizó un corto vestido al cuerpo de diseño cruzado y unos detalles blancos en el escote de corazón que hacen lucir aún más sus mangas largas.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, que la también modelo, deseó lo mejor a sus fanáticos mientras lucía como siempre su cuerpazo. Así se lee:

"Que adónde estes Dios te guíe , adonde vayas Dios te acompañe , en lo que hagas Dios te ilumine. Y en todo momento Dios te bendiga. #look @loveboutique.oficial".

Y aunque sus más fieles seguidores le hermosearon en sus comentarios, hubo quienes le comentaron que ya se parecía a la vedette Lyn May, pues pese a su belleza, ya no es la misma de antes.

"Hola linda..no más cirugías eres tan bella. Sin eso..tu carita ya se ve mal", "Cuando ví su cara pensé que era Lyn May :$", "Muy guapa! Pero tu rostro ya lo veo diferente", "Ya se le está haciendo la cara de lin may ....no usted noo ya no se opere la cara....".