¡En medio del escándalo! Reaparece Larry Ramos junto a Ninel Conde en redes sociales

Mientras que los escándalos de en la vida de Ninel Conde y Larry Ramos se hacen cada vez más grandes, una fotografía de la pareja circuló por redes sociales, pasándola bien y despreocupados de los problemas en los que están metidos.

En varios medios de espectáculos publicaron una imagen que circuló por redes sociales en la que Larry Ramos y Ninel Conde aparecen juntos y disfrutando de un momento de tranquilidad mientras el empresario colombiano está siendo investigado por las autoridades, luego de ser acusado de varias estafas millonarias.

La supuesta imagen pertenecería a la de Larry Ramos, quien tiene el nombre en Instagram de ‘oasisdeamorypaz’, y en la que aparece en Acapulco cargando a Ninel Conde, mientras él sonríe teniendo a sus espaldas el puerto y el atardecer que cayendo, y con un mensaje para aquellos que los han críticado.

“Quien sabe lo que siembra, no le tiene miedo a la cosecha. Galatas 6:7 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Siembra amor eso mismo sembrarás”, dice el mensaje de una cuenta de Instagram que los medios aseguran es del esposo del ‘El bombón Asesino’.

Recientemente salieron a la luz los audios en donde Larry Ramos acepta que ha defraudado a mucha gente, material que fue revelado por los ex mánagers de Alejandra Guzmán, se trata de Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, quienes también fueron estafados.

En los audios el colombiano acepta que no tiene el dinero de ‘La Guzman’, no tampoco medio millón de dólares de los ex mánagers, y que además necesitaba que lo ayudaran para implicar a una tercera persona para hacerla responsable de la desaparición del dinero.

Por lo anterior, los ex mánager cuestionan al empresario al preguntarle qué había hecho con 27 millones de dólares, pero no hubo ninguna respuesta clara por parte de Larry Ramos, quien se escuchaba angustiado por su situación.

Además, señala que necesita ayuda para limpiar su imagen con los medios de comunicación, ya que la situación estaba afectándolo a él y a Ninel Conde, con quien todavía no se casaba, ya que la reunión había sido a principios de septiembre.

Del mismo modo, el esposo de la ex Aventurera, confesó que la cantante y actriz no estaba enterada de toda la situación por la que está atravesando, ya que solamente le dijo que una tercera persona había hecho el fraude.

Sin embargo, a pesar de todo el escándalo, la supuesta fotografía que circula y muestra a la polémica pareja juntos, sonrientes y pasándola muy bien, no refleja la situación por la que manos están metidos, pues según los ex managers, los audios ya se encuentran en manos de los agentes del FBI.