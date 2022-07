En medio de su luna de miel con Ben Affleck, Jennifer Lopez celebra cumpleaños 53 desde París

La cantante, actriz y empresaria estadounidense Jennifer Lopez cumplió este domingo 53 años de edad, recién casada con el actor Ben Affleck, y en medio de su luna de miel, aprovechando incluso para anunciar nuevos productos en su negocio de cosmética y línea de cuidado de la piel y el cuerpo, y según como lo dijo la revista People, "más feliz que nunca".

"Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca", apunta la intérprete, que ha hecho coincidir con su cumpleaños el lanzamiento de una crema corporal de su línea JLo Beauty, reafirmante de glúteos.

López y Affleck, de 49 años, se casaron el 16 de julio en Las Vegas, Nevada, EE.UU., y se encuentran de luna de miel en París en compañía de sus respectivos hijos. Anunciaron su compromiso el pasado abril, tras haber reanudado su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda.

La intérprete de "Jenny From the Block", de origen puertorriqueño y madre de mellizos con el cantante Marc Anthony, acompaña la presentación de su nueva crema con una foto y un vídeo en los que muestra parcialmente su tonificado cuerpo desnudo.

"Creo que puedes estar bien y sentirte estupenda y sexy a cualquier edad. No me gusta nada la frase 'Estás bien para tener 40, o 30, o 50. ¿Por qué no decir simplemente estás bien?", indica en People, que le hizo la entrevista un día antes de la boda.

Affleck, según añade, la ayuda también a sentirse bien en su cuerpo. "Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa". EFE

JLo y Ben Affleck han paseado mucho en París, pues ya se les ha podido ver también esperando el tour que tomaron este fin de semana como parte de la celebración del cumpleaños de la Diva de Bronx.

Y para iniciar con el pie derecho una nueva semana, Ben Affleck y Jennifer Lopez ya han sido captados en un restaurante en el que estarían celebrando el cumpleaños de la cantante.

Con información de GENTE / Agencia EFE Washington, EE.UU. / Fotografía Instagram Jennifer Lopez

