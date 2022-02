En medio de la crisis, Christian Nodal lanza nuevo tema ¿dedicado a Belinda?

A menos de una semana de haber hecho oficial el rompimiento con Belinda, Christian Nodal lanzó un nuevo tema musical que al parecer lleva toda la dedicatoria para su ex, o al menos eso es lo que piensan sus fans, que en pocas horas convirtieron en trending topic en Twitter el más reciente sencillo del cantante.

Bajo el título de “Ya no somos ni seremos”, el solista de regional mexicano respiró por la herida y en medio de la crisis dio a conocer su nuevo material discográfico, el cual también estrenó videoclip que ya está disponible en YouTube y en otras plataforma, donde fue inevitable pensar que está dedicado a Belinda.

“Quise mi piel llenarla de tatuajes pa’cubrir los besos que dejaste…”, es la frase que abre el nuevo tema de Christian Nodal, que forma parte de su disco “Forajido”, el cual ya tenía preparado antes de anunciar la ruptura con Belinda pero que, tanto la letra como el video, hacen clara referencia a la actriz de TV.

Fue durante los primeros minutos de este viernes 18 de febrero que se estrenó el nuevo sencillo en todas las plataformas de música, mientras que el videoclip en YouTube lleva hasta el momento más de 2 millones de visualizaciones y los comentarios no se hicieron esperar por parte de los fans de los otrora “Nodeli”.

“Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco… Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida”, es una de las estrofas de la canción, lo cual inmediatamente remitió a Belinda, aunque el cantante había mencionado que esta música la estuvo preparando por dos años.

El video musical de “Ya no somos ni seremos” también causó controversia pues en él aparece una modelo rubia, cuyos rasgos, aseguraron los internautas, son muy similares a los de Belinda, y muestra un dejo de nostalgia y tristeza que toman un contexto interesante ante la reciente ruptura de la pareja.

Las imágenes están grabadas en blanco y negro y muestran a Christian Nodal conduciendo un auto por una solitaria carretera mientras visualiza la imagen de una mujer rubia, recordándola y bebiendo al mismo tiempo, pero en determinado momento pierde el control del vehículo y vuelca. En el cierre del clip se ve que la mujer le da la mano pero inmediatamente se retira.

La letra de la canción también ha impactado a los seguidores del cantante pues habla de una ruptura, pero hay frases que hacen referencia al que él tuvo la culpa o que realmente no deseaba terminar, como: “Cuando dije: Haz lo que quieras, vete si te quieres ir no era lo que quería” y “Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos”.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos consideraron que “Ya no somos ni seremos” sí tiene dedicatoria para Belinda: “Todo un caballero el compa Nodal, reconoce que duele dejar a Belinda y no se pone a hablar”, “Esta canción llega en el mejor momento”, “Siento mucha tristeza por cómo terminaron”, “Mucha coincidencia, hasta parece planeado”, “Sin hablar de más, sin exagerar, nos cuenta lo que pasó”. Si no lo has visto o escuchado, aquí te lo dejamos.

