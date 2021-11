En libertad sujetos que viajaban con Octavio Ocaña y a policías

Hace unas horas trascendió la noticia que los sujetos que acompañaban a Octavio Ocaña y los policías que participaron en la persecución del mismo que terminó con la muerte del actor de Televisa fueron puestos en libertad, luego de que las autoridades determinaran que no había delito que imputarles.

Tras cumplir 48 horas detenidos como marca la ley, se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México otorgó la libertad de los dos sujetos que acompañaban al actor que le dio vida a “Benito Rivers” en la serie “Vecinos” y a los dos polícias estatales que iban abordo de una patrulla y que dispararon en contra del famoso.

Octavio Pérez, padre del actor, expresó durante una entrevista con diversos medios de comunicación que los hombres que acompañaban a su hijo eran amigos de él, y quienes habrían declarado la versión que dieron las autoridades sobre que 'Benito Rivers' accionó el arma.

Lee también: Sofía Rivera Torres acapara reflectores con revelador disfraz de Cruella

Después de pedirle ayuda al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso, el padre del actor indicó en una reciente entrevista que Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya está haciendo su trabajo como se debe, pero para él todo está claro, los policías son los responsables de la muerte de Octavio Ocaña.

"Ya están empezando a hacer su trabajo estos flojos, querían que yo lo hiciera por ellos, pues ya lo lograron. Ya está todo más claro que el agua, ellos fueron los que lo mataron, nada más vamos a ver cómo trabajan, qué investigación tienen que hacer y vamos a dejarlos trabajar, vamos a ver hasta dónde llegan ellos”, indicó.

Respecto a la intervención que le pidió a AMLO, Octavio Pérez indicó que sólo ha tenido una breve charla con integrantes de la Secretaría de Gobernación, pero confía en que se vuelvan a comunicar con él.

“Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada”, aseveró.

En entrevista para el noticiero con Ciro Gómez Leyva, Octavio Pérez reiteró que los hombres que estaban con su hijo son amigos de él, y aunque declararon que el artista había accionado el arma tras impactar el vehículo, el adulto señaló que uno de ellos se comunicó con él y le pidió perdón por lo que había dicho pero esto fue a que lo torturaron.

Lee también: Marjorie de Sousa luce cuerpazo como una hermosa catrina este Día de Muertos

"La gente que estaba con mi hijo eran amigos míos y amigos de él, que quede claro, y los torturaron hasta que se cansaron. Uno de ellos se comunicó conmigo y me dijo 'perdóname amigo, pero me hicieron firmar esto, esto y esto, me madrearon tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron y me hicieron firmar esto", dijo el empresario y padre del actor.

Peréz reiteró que lo que él quiere es justicia por la muerte de su hijo por lo que en los próximos días dará inicio a acciones legales para que se esclarezcan los hechos. "Yo lo que quiero es justicia, vuelvan a abrir la carpeta [...] yo no soy idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes".

Síguenos en