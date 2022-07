¿En la política?; Maribel Guardia pisa el Senado por una importante razón

Lucir sus curvas en el escenario y en redes sociales no es la única razón por la que la actriz Maribel Guardia brilla en sociedad, pues luego de celebrar la culminación de la primera etapa educativa de su nieto José Julián, también tuvo otro momento importante en su vida, incluso, se codeó con un grupo de políticos, en el Senado de México, pero, ¿a qué se debe?

Junio es el mes en el que se celebra la diversidad cultural en México y muchos otros lugares del planeta tierra y Maribel Guardia fue una de las estrellas de la farándula internacional que apoyó a la comunidad conocida como LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual, Queer), en marchas y conciertos dedicados al púbico que tanto la quiere, razón por lo que este martes, asistió al Senado de la República Mexicana.

La costarricense, quien no perdió la oportunidad de mostrar sus curvas en frente de toda la élite política de México en dicho recinto, utilizó su cuenta de Instagram para compartir el momento en el que se le entregó un reconocimiento por ser una aliada a la mencionada comunidad.

Lee también: El vestido de mil bolas con el que Maribel Guardia luce piernón

La también considerada 'reina gay' de varias ciudades de México, recibió de manos del senador Ricardo Monreal del partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), un reconocimiento por ser una de las famosas que apoyan a la comunidad más vulnerable del país y del mundo entero.

"Muy honrada de recibir en el @senadomexico un reconocimiento como aliada de la comunidad #lgbt de manos del Senador @ricardomonreal. Continuemos en la lucha por los #derechoshumanos Los quiero #loveislove #lgbt", se lee al pie de su vídeo que compartió la mañana de este martes.

Lee también: Aseguran que Ana Brenda Contreras y Daniel Arenas no se soportan por mal aliento y el olor a sudor

Su hijo Julián Figueroa, quien la apoya en todo momento, fue uno de los famosos que aplaudió este nuevo logro en la carrera de su madre Maribel Guardia: "Felicidades mamá, te amo", se lee en su comentario. Mario Sierra Moncada, también agradeció su presencia en la comunidad: "Hermosa, gracias por todo".

La actriz que se hizo acompañar de su amigo, el diseñador de moda mexicano Mitzy, recibió otros halagos de otros famosos y de sus seguidores: "Felicidades hermosa", "Divina, te quiero. Un Tico en Miami", y su madre adoptiva Vilma Chacón no faltó con su halago "Felicidades amorcito. Honor a quien Honor merece, te amo".

"Bendiciones. Muchas felicidades", "Chuladaaaaa", "Todo éxito", y "Acá , hay una canción que dice más o menos así… 'Si todos fueran en el mundo, iguales a ti, que maravilla vivir!'... Sos puro corazón! Te Amo amiga mía, y te extraño un montón! @maribelguardia". Al momento, la costarricense ha logrado 43,424 reproducciones y 125 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!