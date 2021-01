En entallado outfit amarillo Maribel Guardia posa con víbora

Sin duda, Maribel Guardia es una de las famosas más atrevidas ¡a todo!... Así lo dejo ver en una de sus últimas postales publicadas en su su cuenta oficial de Instgram, donde posó con un vestido color amarillo encendio que enmarca su cintura, así como con una víbora en las manos.

"Mi serpiente y yo les deseamos #feliz #domingo. La serpiente estigmatizada en algunas religiones y en otras adorada. Te gustan?", escribio Maribel Guardia mientras mostraba el espectacular vestido amarillo.

La actriz de telenovelas, así mismo, sorprendió a sus más de 6 milones de seguidores en la misma red, por atreverse a agarrar con las manos un animal tan peligroso como es la serpiente; sin embargo, Maribel Guardia parece no tener miedo y al contrario, posa feliz con el reptil.

Aunque algunos fans no están de acuerdo del todo con la sonrisa de la costarricence al desear un feliz domingo con su sonrisa, pues apuestan a que su semblante es totalmente fingido.

"Que meyo... saludos desde Perú, que Dios y la Virgen de Guadalupe te bendiga hoy mañana y siempre te re admiro te re quiero mucho", mientras hubo quien comentó: "No es tuya, si fuera tuya no la agarrarias con miedo, desde un kilometro puedo ver tu sonrisa forzada", "Nooooo Maribel ten mucho cuidado jajaja por aquí ya me apareció una en mi terreno pero está chica jajaja son coralillos".

Mientras otros usuarios más, la felicitaban por su valentía y destacaban su belleza: "Que guapísima muñeca... bonito domingo, te amamos Kris&Dali", "La serpiente representa al demonio no me gusta, usted está bellísima!".

Por su parte la conductora de tv Nashla así como su amiga Lourdes Munguía y Vielka Valenzuela, se sorprendieron por el valor de la actriz de "Corona de lágrimas" (2012), al verla con esa víbora en las manos.

Pero eso sí, con sonrisa fingida o no, lo cierto es que Maribel Guardia ¡luce espectacular!... y lo mejor de todo, es que la también cantante se tomó el tiempo para desear un feliz domingo a sus más de 6 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, que aprovecha para interactuar de cerca con su público.