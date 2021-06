En contra Maribel Guardia de los famosos que promovieron el voto por dinero

Luego de las pasadas elecciones del domingo 6 de junio y tras emitir su voto como parte de los artistas nacionalizados mexicanos, la actriz Maribel Guardia se manifestó en contra de todos aquellos colegas famosos que con tal de recibir una remuneración, se prestaron a promover el voto de partidos políticos por dinero.

Fue en entrevista para el programa "Sale el Sol" de Grupo Imagen Televisión que Maribel Guardia opinó sobre los famosos actores que viven en México y que se han prestado a la política para promover el voto, tales como Sherlyn, Grettell Valdez, Danilo Carrera, Karla Díaz y Gabriel Soto -de acuerdo con información del matutino-; así lo dijo:

"No, pues no lo haría porque se perfectamente bien que no se puede y que hay que respetar las leyes para que justamente sea todo parejo, ¿no? que sean todos coludos o todos rabones... definitivamene no", aseguró la actriz que asistió a la casilla electoral que corresponde por su domicilio, junto a su esposo Marco Chacón.

Por otro lado, dejó claro que jamás podría incursionar a la política, pues siente que le va mejor en lo que hace que estar manejando la vida cívica de una alcaldía, estado o país:

"Por ningún motivo me metería a la política, creo que me muero de hambre de política... me gusta mucho la política, me encanta, soy de las que oye los noticieros todas las noches porque me gusta saber lo que está pasando tanto en México como en Costa Rica como en Centroamérica como en Sudamérica... me importa mucho porque el político que nos toque, pues va a ser el futuro el país, ¿no? y va a ser muy preocupante las historias tan dramáticas, por ejemplo, lo que sucedió en Venezuela...".

Entre los conocidos actores mexicanos de nacimiento y otros que vinieron a probar suerte a México desde hace muchos años pero que ya se han nacionalizado como mexicanos y tienen por lo tanto doble nacionalidad, que participaron por un lugar en la política de la Ciudad de México, se encuentran los actores Malillany Marín, Alfredo Adame, Héctor Hernández -ex vocalista de Los Ángeles Azules-, el luchador que se hace llamar Tinieblas, entre otros.

Entre tanto, la estrella de televisión asistió a la casilla electoral muy guapa, vestida con lo que parece ser un saco blanco que combinó con color rojo y su obligado cubrebocas. Así lo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que además, enseñó su dedo pulgar izquierdo marcado con tinta indeleble y su credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Pues la costarricense nacionalizada mexicana que llegó a México en 1978, se unió a los también famosos colegas que aseguran que "Votar es de chin**nes", como la conductora de "Hoy" Andrea Legarreta, el actor Sebastián Rulli, Angelique Boyer, entre otros.

"¡Yo ya voté! ¿Y tú? #votaresdechingones #vaporméxico", escribió la también cantante al pie de su postal. Aunque por otro lado, arremetió contra un usuario de Instagram que dijo que seguro habría votado por un partido en especial, así le contestó: "Te equivocas no voté por el Pri , pero tú eres una persona sin ninguna educación, das pena ajena".

Razón por la que más de 30 fanáticos y seguidores de la también bailarina, defendieron a capa y espada a Maribel Guardia, recordando que el voto es libre y secreto, y que además, no es de su incumbencia, que ella haya votado por el partido de su preferencia así fuera el PRI o cualquier otro.