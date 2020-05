Empresario asegura que le pagó a Karla Panini por tener un encuentro

La polémica entorno a la vida de Karla Panini y Américo Garza parece no terminar, pues después de todo el escándalo que se armó después del video que copartió la familia de la fallecida comediante Karla Luna en donde relataban lo que vivió antes y después de esperarse de la traición de la pareja, el nombre de Karla Panini se vio elvuelto en un escándalo. Ahora un empresario de nombre Felipe Silva, quien supuestamente organizó varias giras de "Las Lavanderas" declaró que le pagó a Karla Panini por tener un encuentro íntimo.

Fue durante una exclusiva para El Chismorreo, que Silva señaló que tras organizar algunas giras de Las Lavanderas le pagó a Panini para tener relaciones sexuales con ella, y además, el hombre reveló que Américo Garza le debía 3.5 millones de pesos a Karla Luna.

Silva dejó claro que solo se trató d eun encuentro íntimo ya que señaló que nunca quiso o amó a Karla Panini, ya que solo fue placer. "Como caballero lo voy a decir: yo tuve un encuentro, no quiero decir amoroso porque nunca la amé, pero yo tuve un encuentro sexual con Karla Panini a través de dinero ecónomico, yo le pagué a Karla Panini porque tuviéramos un 'no me olvides', un 'acostón', un algo", mencionó.

Durante la entrevista Felipe Silva despotricó contra Américo Garza, quien aseguró que es una persona canalla y que explotó a Karla Luna a más no poder, ya que le salió debiendo millones de pesos.El adulto señaló que en una ocasión, Karla Luna le llamó y le dijo que necesitaba un medicamento de casi 220 mil pesos pero que Américo le debía casai tres millones y no se los había pagado.

"En la penúltima, última llamada me decía: '¿tú crees mi Silva que estoy necesitando un medicamento que me cuesta casi 220 mil y Américo me debe casi tres millones y medio de pesos?'. Américo es una persona canalla, las explotó a más no poder y se quedó con todo, esa es la gran verdad", agregó.

Hasta el momento, Karla Panini y Américo Garza no ha manifestado nada al respecto. Lo último que ha circulado respecto a la comediante, es que supuestamente fue despedida de la estación de radio en donde trabajaba en Monterrey, esto después de que no apareciera en los horarios de los programas que la estación tiene.

Esta especulación agradó a muchos de los seguidores de la estación, quienes habían amenazado con ya no escuchar la radio si Panini seguía ahí.

“Felicidades por no incluir a Karla Panini”, “Hagan oficial que Karla Panini ya no forma parte de su equipo y los vuelvo a sintonizar”, Fuera Karla Panini y Jair de su programación, no son gratos para la ciudad de Monterrey", “Saquen a Karla Panini”, “Fuera Karla Panini”,fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.