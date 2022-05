Empiezan las deliberaciones del jurado en el caso de Johnny Depp y Amber Heard

Durante casi dos meses, el jurado popular que ha seguido a diario el juicio por difamación que enfrenta al actor Johnny Depp contra la también actriz Amber Heard, deberá reunirse para deliberar tras celebrarse el pasado viernes, la última jornada de la vista oral.

En sus conclusiones finales, los abogados de Depp, que accedió sonriente al juzgado de Fairfaix (Virginia, EE.UU.) argumentaron que el histrión es consciente de "sus errores" pero que jamás ha agredido a una mujer. Y por eso señalaron que la reputación del actor quedó dañada después de que su ex mujer publicara un artículo en el diario The Washington Post en 2018 en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

En el juicio, Depp (58 años) acusa a Heard (36) de difamación por esa carta, publicada después de su divorcio, y él le reclama 50 millones de dólares en compensación. Sin embargo, los abogados del actor centraron su intervención final en la necesidad de que el protagonista de "Pirates of the Caribbean" recupere el "honor perdido" y dejaron de lado la cuestión económica.

"Antes de Amber Heard ninguna mujer dijo que Depp puso su mano encima en sus 58 años", insistió el abogado Benjamin Chew.

El letrado sostuvo que su cliente admite tener problemas de drogodependencia pero señaló que "hay una diferencia abismal entre tener problemas de abuso de sustancia y ser un abusador físico". "Depp fue cancelado porque Heard le acusó falsamente de violencia doméstica", remató.

Más lejos llegó la otra abogada del actor, Camille Vasquez, al asegurar que había "una víctima de violencia doméstica" en el juzgado y no era "la señorita Heard".

Para argumentar esa afirmación, Vasquez volvió a reproducir una serie de grabaciones de audio con discusiones pasadas de la pareja y en las que se escucha a la actriz disculparse.

La abogada acusó a Amber Heard de manipular una foto en la que supuestamente tenía moratones por un golpe de Depp y añadió que llamó a los paparazzi para que tomaran fotografías de su salida en el juzgado cuando, hace seis años, pidió una orden de alejamiento contra el actor. "Ella quería arruinarlo", perjuró.

Aunque el juicio se está celebrando por la acusación de Depp, Heard respondió a esa denuncia con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Así, el abogado de la actriz, Ben Rottenborn, cerró su intervención alegando que su clienta está protegida por la primera enmienda de la Constitución estadounidense -que recoge el derecho a la libertad de expresión- y, por tanto, no debe ser condenada por el artículo que escribió.

"Es simple, si ustedes creen que Depp fue abusivo con Amber una sola vez... su trabajo es muy sencillo", imploró al jurado popular. Según las leyes de Virginia, el jurado debe alcanzar un veredicto de forma unánime.

Para ello -como el juicio es por difamación y no por los presuntos maltratos- tendrán que valorar tres acusaciones expresadas por Heard en su artículo y otras tres acusaciones por parte de Depp, incluida una en la que su anterior abogado dijo a los medios que la actriz estaba perpetrando una "farsa".

Además de Heard y Depp, cuyas declaraciones se alargaron varios días, durante las seis semanas de juicio han intervenido psicólogos, policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien insistió en que el abuso era "mutuo" por parte de ambos.

Es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".

Con información de JOHNNY DEPP / Agencia EFE Los Ángeles (EE.UU.) / Fotografía Instagram Johnny Depp

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!