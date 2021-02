Emmanuel enfurece a Soto; revela intimidades de Irina Baeva

Emmanuel Palomares, ex novio de Irina Baeva, cuenta sus intimidades en una entrevista para el programa “En casa de Mara”, con Mara Patricia Castañeda, y aseguró que su noviazgo con la actriz de Televisa fue lindo y explicó con detalle como fue su relación.

“Lindo, si, una gran experiencia, unido a esta pasión que te cuento el CEA, luego uno se enamora también en el camino y que lindo dicen enamorarse y compartir y al preguntarle que si eran una pareja de enamorados el contesta que sí y cuenta como fue que se terminó el amor”.

“Fíjate que trato en lo particular de hablar de todo esto de los personal y de lo íntimo, pero pues ella misma abrió las puertas hablando del tema, por eso me di permiso querido público querida Mara, de hacerlo por que si no no lo hubiera hecho, nos conocimos en el CEA, fuimos primero amigos, luego fuimos novios, amantes, compañeros, una relación de casi dos años y medio más o menos”, dijo el también actor, Emmanuel Palomares.

“Donde nos apoyamos, la pasábamos bien, hubo mucho amor, mucho respeto también, pues imagínate como dices, una rusa y un venezolano en México, con objetivos no?, por que haces sacrificios para venirte de tu país y luego resulta que empiezas a cumplirlos juntos no?, yo celebraba sus éxitos, ella celebraba los míos”, siguió contando Emmanuel Palomares.

“Empezamos a recibir trabajo los dos, y nos empezó a ir muy bien a los dos estuvo lleno de muy bonitos recuerdos sabes?, pues que pasó que ya después como unos dos años, pues los ciclos terminan y así como lo dijo, por que ella lo dijo, descuidó la relación y le pregunta a Mara si a ella le gusta que la descuiden y por lo que argumentó que a él no”, reveló el ex de Irina Baeva.

“Entonces se habló, claro que platicábamos por que estábamos muy enfocados en nuestras carreras y yo la sentía a ella que estaba con ganas de crecer y de enfocarse más en lo suyo, lo mismo que yo, sentía que estaba más enfocada en ella y se vale y yo estaba más enfocado en mis cosas pero yo también quería la pareja”, siguió diciendo Palomares.

“Y luego platicábamos y yo buscaba la manera d que solucionáramos no?, que hacemos? Como rescatamos esto tan bonito? Que hemos tenido, hasta que entendí que había llegado el momento de tomar caminos individuales y comprendí que era mejor dejarlo ahí por el bien de los dos y a partir del amor que nos teníamos”, confesó entre risas Emmanuel.

“Entonces así finalizó la relación dejando claro todo de frente que ya lo sabía pero no lo afectaba en su momento, y luchó por la relación pero luego de una sorpresa que me hizo pues hablamos más honestamente, una cena bien linda y especial si detallista, mucho amor si te soy honesto nos amamos mucho”, aclaró el actor.

“Era un amor bonito que todos queremos, hablamos fui honesto y bueno, deseándole lo mejor siempre por que son ciclos y decidimos tomar estos caminos individuales y para mi fue una gran decisión, hoy en día la veo haciendo logros profesionales importantes”, finalizó el ex de Irina Baeva.