Emma Watson explota en contra de quienes la critican 

Emma Watson respondió a la ola de críticas por su apoyo al movimiento 'Black Lives Matter'. La actriz de Harry Potter y Mujercitas compartió en sus redes sociales una imagen que provocó que se convirtiera en foco de críticas de activistas, debido a su presunta "falta de sensibilidad".

La participación consistía en compartir en redes sociales una imagen completamente negra y no publicar nada más durante el resto del día. La foto en negro podía ir acompañada por el nombre del movimiento, 'Black Lives Matter'. Sin embargo, Watson optó por adaptar la imagen al resto de sus publicaciones, añadiéndolo un marco blanco. Esto fue el causante de la ola de indignación entre sus seguidores.

La polémica vino porque, supuestamente, esto mostraba que la artista "no se implica" realmente en la lucha por los derechos raciales, ni tampoco se solidarizaba "realmente" con la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd, asesinado por un agente de policía en Minnesota.



"Hay tanto racismo, tanto en nuestro pasado como en nuestro presente, del que no hablamos y que sigue impune. El supremacismo blanco es uno de los sistemas de jerarquía, de dominación, de explotación y de opresión que sigue enquistado en nuestra sociedad.



"Como persona blanca, me he beneficiado de ello, trabajo más duro todavía para lidiar con el racismo estructural e institucional. Veo la ira, el dolor, la tristeza. No puedo saber cómo se siente, pero no eso no quiere decir que no vaya a intentarlo", respondió Watson.



El motivo por el que Watson ha tardado en pronunciarse era porque estaba esperando que el #BlackOutTuesday finalizara en Reino Unido. Junto con la declaración, la actriz ha compartido una serie de instantáneas donde reconoce el trabajo de artistas negros. La intérprete nacida en París siempre ha mostrado su compromiso con varias causas sociales. Desde 2014, Watson es embajadora de Buena Voluntad de la ONU, defendiendo los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.