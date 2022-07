Emiten orden de protección contra Ricky Martin por ley de violencia doméstica

La Policía de Puerto Rico confirmó este sábado que está en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra el artista oriundo del mismo país, Ricky Martin, por una denuncia bajo la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica.

La orden fue expedida por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, tras una solicitud ex parte, según el comunicado de la Policía. No han trascendido los detalles de la denuncia ni información sobre el presunto caso de violencia doméstica.

Al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, la Policía de Puerto Rico no revela el nombre de la parte peticionaria.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Por su parte, el cantante boricua, no se ha pronunciado sobre esta información al momento ni ha hecho ninguna alusión relativa en redes sociales.

La Policía recibió copia de la Orden de Protección, a través del nuevo Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), y coordinó su diligenciamiento por parte de los agentes adscritos al cuartel de Dorado.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Enrique Martín Morales, más conocido como Ricky Martin, está casado desde 2017 con el artista gráfico (pintor) de origen sirio, Jwan Yosef y tiene cuatro hijos.

El cantante, de 50 años, es autor de grandes éxitos musicales como "La Copa de la Vida" (1998), "La Mordidita" (2015), "Livin' la Vida Loca" (1999) y "María" (1995).

En un caso separado, el artista enfrenta una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de 3 millones de dólares por parte de su ex representante Rebecca Druker. EFE

Con información de RICKY MARTIN / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Ricky Martin

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!