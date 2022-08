Emilio Osorio responde a Niurka Marcos tras llamarlo parásito: "Te odio, sí soy un parásito"

El hijo del productor de novelas de Televisa Juan Osorio y Niurka Marcos, Emilio Osorio, aseguró ante las redes sociales que no se siente lastimado y mucho menos afectado por lo que suponen ser audios de su madre durante una conversación filtrada hace unos días, en donde lo llama parásito al igual que a sus hermanos.

El famoso actor, quien ha destacado por sus colaboraciones en telenovelas como "Mi marido tiene familia" o "Mi corazón es tuyo", coincidió en la versión de su madre de ser un parásito pero también afirmó que está de acuerdo en la declaración de su hermana Romina Marcos, quien aseguró al igual que Niurka Marcos, que un familiar fue quien filtró dichos audios con la intención de dañarlos y generar un conflicto entre ellos.

Fue durante una presentación del espectáculo El show de Fede, que Emilo Osorio fue abordado por la prensa, quienes lo cuestionaron sobre los audios que generaron toda una polémica, pues en ellos la cubana Niurka Marcos se expresa de manera despectiva de ellos, ya que los llama "parásitos mantenidos".

Leer también: Cesia se corona como la absoluta ganadora de La Academia 20 años

"Muchas veces le he dicho que la odio, pero tiempo después nos abrazamos. El hecho de que seamos sinceros con nosotros, quiere decir que somos fuertes", expresó hijo de Juan Osorio.

Al ser cuestionado sobre sí es o no un parásito, el joven actor respondió entre risas: "Por si acaso, sí soy un parásito, soy una ladilla”, bromeó. Asimismo, Emilio Osorio aseguró que él siempre estará para apoyar a su madre económicamente e incluso señaló que su primer salario le hizo un costoso obsequio y que actualmente es responsable de algunos gastos de la casa de la vedette.

“Lo primero que yo compré con el dinero que gané fue una planta, bien carita, la neta, bien cariñosa, para mi mamá; y hoy en día yo me ocupo de darle algo siempre que se da la ocasión y no hay mes en el que yo no esté con ella”, agregó el joven de 19 años.

Leer también: Livia Brito regresa a la pantalla para brillar en la segunda temporada de La Desalmada

Síguenos en