Ellos son los guapos hijos de Mariana Levy y que Talina Fernández crío

La trágica muerte de Mariana Levy ha sido una de las más conmovedoras del mundo del espectáculo. La actriz murió un viernes 29 de abril del 2005 a causa de un infarto. La actriz de Amor Real sufrió un infarto provocado por un susto de un posible asalto cuando circulaba en su vehículo en la Ciudad de México. Tras su inesperada partida Mariana Levy dejó tres hijos, los cuales han sido la fortaleza de Talina Fernández.

María Padilla Levy, Paula Fernández y Emilio Fernéndez, son los hijos de Mariana Levy que dejó al cuidado de su madre Talina Fernández y los padres de estos; Ariel López Padilla y José María Fernánez "El pirru". Y aunque la primera fue la que quedó bajo la custodia de Talina Fernández, ya que tanto Paula como Emilio quedaron al cargo de su padre El Pirru, la conductora de televisión ha asegurado en diversas entrevistas que a todos los quiere por igual.

Cuando Mariana Levy murió María, quien es la más grande de los hermanos, tenía entre 8-9 años y a ella le tocó presenciar la muerte de su madre. Actualmente la joven tiene 24 años y es una fotógrafa profesional. Por su parte, Emilio tiene 16 años y se sabe que vive con Ana Bárbara, quien fuera esposa de El Pirru. Por su parte Paula acaba de cumplir su mayoría de edad por lo que decidió independizarse.

Recientemente Paula Levy causó una controversia al revelar que no tenía un hogar donde vivir, pues estaba viviendo con su abuela, sin embargo, ella la corrió. “No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashee la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan sólo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. Neta, ¿qué hago de mi vida?”, declaró la joven.

Declaración que rápidamente acaparó la atención de diversos medios de comunicación, hasta que hace unas horas, la jovencita aclaró su situación con su abuela tras ser abordada por la prensa cuando visitó las instalaciones de Televisa. "Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de la casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 79 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente", expresó frente a las cámaras de diversos medios de comunicación.

Por su parte, Talina Fernández también fue cuestionada en el programa Sale el Sol de cómo era su relación con Paula Levy y si realmente la había corrido de su casa, y aunque al principio aseguró que no iba a hablar de su familia, finalmente terminó aceptado que si hubo una diferencia con su nieta y que la regaño. A raíz del regaño ella decidió irse de su casa.

"Se fue de la casa porque la regañe, pero se fue a casa de María, pero dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa", dijo.

La conductora de televisión no descartó la posibilidad de que su nieta regrese a vivir con ella. Talina aseguró que en cuanto se el quite lo desorientada a Paula su corazón estará abierto para ella. Fernández justificó la actitud de Paula al decir que ha pasado por cosas muy difíciles que la han marcado, sin dar detalles.