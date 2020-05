Ella es la mamá de Irina Baeva a quien Gabriel Soto no felicitó

En repetidas ocasiones, Gabriel Soto e Irina Baeva han repetido que viven felizmente pese a lo tormentosa que ha sido su relación por las condiciones en las que inició en medio de la polémica tras ser Baeva la tercera en discordia en la relación del histrión y la también actriz Geradine Bazán. Sin embargo, eso quedó atrás y Gabriel Soto intentó "limar perezas" con Geraldine Bazán a quien felicitó el Día de las Madres pero a la mamá de Irina Baeva no lo hizo.

Fue a través de Instagram que Gabriel Soto felicitó a su fallecida madre, Elisa, a Geraldine Bazán y a sus tías, sin embargo, faltó la mujer más importante en la vida de Irina Baeva, su actual pareja.

"Feliz día a todas las mamás . En especial a mi mamá #Elisa que está en el cielo. A la mamá de mis hijas @geraldinebazan. A mi tía #Betty, @zangel57 y @cescobarsb que han sido figuras maternas para mi. Muchas felicidades en este día", escribió el actor.

Gabriel Soto no contempló a su suegra en la publicación en dicha red social, sin embargo, no se descarta que lo hizo vía teléfonica.Pese a que Gabriel no dedicó un mensaje a su suegra, Irina Baeva no podía dejar pasar este día para felicitar a la mujer que le dio la vida.

"A una mamá muy especial, una mamá que queremos con todo el corazón @baevatatyana_ te deseamos un lindo día de la Mama desde Latinoamérica", escribió la actriz junto a una imagen con su madre.

Pese a que Gabriel se preocupó por felicitar a Geraldine Bazán, madre de sus hijas, pero nunca obtuvo respuesta o por lo menos públicamente como lo hizo el hsitrión, ya que Bazán no escribió nada al respecto.

Por su parte, Geraldine Bazán compartió en sus historias de Instagram cómo la estaban consintiendo sus hijas en este día tan especial y también compartió una fotografía al lado de Elisa y Alexa Soto.