Ella es la hermosa hija de Martha Julia que pocos conocen

Además de ser una reconocida actriz, Martha Julia López Luna mejor conocida como Martha Julia, es madre de familia y poseedora de una innegable belleza, misma que heredó a su pequeña hija Isabella, fruto del amor que hubo entre la actriz y el también actor Salvador Ibarra hace algunos años.

Y tras llevar una agetreada vida en los foros de televisión y las extenuantes rutinas de ejercicio, poco se sabe de la familia que Martha Julia ha construído pese a la fallida relación con el actor de Televisa.

La pequeña Isabella es una niña de ojos de color y cabello largo y rubio que con simplemente verla, impacta con su belleza. Tiene seis años y comparte los mismos gustos que Martha Julia, por el ejercicio y conservar una buena salud, quien además fue su regalo del Día de las Madres en el 2014, fecha en que la trajo al mundo.

Por eso Martha Julia es una orgullosa mamá de Isabella y Richie Alba, su hijo de 22 años, con quienes ha construido una gran familia, de la que la participante del reality show deportivo "Guerreros 2020" de Televisa, comparte grandes momentos en su cuenta oficial de Instagram.

En agosto de 2020, se supo que la actriz quien interpretara a la inolvidable Isadora en "Destilando Amor" (2007), acudió al juzgado a notificar que desde hacía algunos meses, no había recibido la cantidad por la manutención de Isabella por parte de su padre, el actor Salvador Ibarra, por lo que éste de defendió, argumentando que por la difícil situación económica que aún se vive en todo el mundo tras la llegada del Covid-19, le había sido imposible reunir la cantidad.

"Generalmente uno tiene que depositar la pensión los primeros días de cada mes, yo no lo he estado haciendo así porque mis pagos se han atrasado. Aquí en Televisa, con lo poco o mucho que he trabajado, son ellos quienes me avisan cuando puedo venir a cobrar y se atrasan los pagos. Los tiempos son en los que sí me he atrasado, ésa es la realidad pero se le ha depositado a la señora (Martha Julia)", declaró el actor Salvador Ibarra sobre el tema de la manutención.

Por otro lado, Ibarra puso fin a las especulaciones y aclaró ante las cámaras de varios medios, lo que pasa en sus vidas:

“Definitivamente no hay trabajo, tanto ella como yo estamos viviendo de nuestros ahorros y de lo poco que sale; entonces yo no voy a faltar a la responsabilidad, no a la obligación porque a mi nadie me obliga a cumplir con mi hija. También tiene que entender que ni ella, ni yo, ni nadie que nos dedicamos a esto estamos generando lo que se generaba".