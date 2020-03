Ella es la guapísima hermana de Irina Baeva que roba suspiros

Pese a no ser una celebridad, Nina Kábochkina, hermana de la actriz rusa Irina Baeva, roba suspiros en las redes sociales. La joven de 27 años originaria de Rusia ha cautivado a usuarios por la belleza que posee y su gran parecido con su hermana Irina Baeva, quien es la actual pareja de Gabriel Soto.

Lo único que se sabe de Kábochkina es que está casada y es madre madre de una niña, sin embargo, Nina Kábochkina le sigue los pasos a su hermana Irina Baeva, pues se mantiene constantemente en contacto con sus seguidores, quienes no dudan en admirar su belleza y su gran parecido con su hermana e incluso muchos aseguran que parecen gemelas, pero Kábochkina y Baeva se llevan un año de diferencia.

Lee también: Científicos creen que podría haber vida en Mercurio

Fue en el año 2012 cuando Iirina Baeva llegó a México a probar suerte por lo que tuvo que dejar a varios integrantes de su familia en Rusia, entre ellos, su hermana "gemela". Pero sin duda, la popularidad de Irina aumentó cuando fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre Gabriel Soto y Gerladine Bazán.

El escándalo hizo que Irina y su actual pareja Gabriel Soto acapararan diversos titulares de medios de comunicación y ha casi dos años de la separación del histrión con Bazán aún sigue la polémica.

Iirina Baeva ha participado en grandes proyectos de Televisa como Vino el Amor, Me Declaro Culpable e incluso ha participó en la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?.

Recientemente Irina Baeva se vio envuelta en una polémica, pues, la conductora Laura Bozzo arremetió en contra de la actriz rusa, manifestando que "no era un ejemplo a seguir" , esto después de que la actriz manifestara que le habían cancelado su conferencia Arriba Eva, donde habla de las fuertes críticas y acosos que ha sufrido.

"Cuál es el motivo de inspiración, cual es el motivo para empoderar a la mujer, para sentirnos orgullosas de ser mujeres y de luchar, sin depender, de un hombre y salir adelante. Cual es la inspiración, cuál, el haberte metido y haber destruido una familia, mi reina acá dice que piensas que tienes miedo de lo que opine las redes sociales, muchas mujeres como yo, que hemos luchado y que nos hemos roto el lomo, que hemos arriesgado nuestra vida en defensa de la causa de la mujer, no nos sentimos representadas por alguien como tu, tu no eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, serás maravillosa pero a nosotros no nos inspiras, a mi me denigras como mujer por que yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia”, comentó Laura Bozzo.

Razón por la que, tanto Gabriel Soto como Irina Baeva respondieron a la conductora.

"Mira, Irina lo dice también y yo también lo digo, hay que tomar las cosas de quien vienen, lo que si, es que te digo que si es una tristeza que hay mujer que se exprese con esa vulgaridad , y sobretodo en un tema que ni le conviene, más bien, ni le incumbe, ni le interesa, ni le afecta, ni mucho menos, así que se exprese de esa manera tan vulgar sobretodo de otra mujer también no, entonces, pues ahora si, hay que tomar las cosas de quien viene y como decímos, Pedro dice más de Juan que de Pedro", señaló Gabriel.