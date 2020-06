Elizabeth Álvarez se encuentra de luto tras el fallecimiento de su abuelita

La actriz Elizabeth Álvarez está pasando un momento de luto por la irreparable pérdida de su abuela Amparo Rivera García de 97 años de edad. La esposa del también actor Jorge Salinas, publicó en su perfil oficial de Instagram, una fotografía, que corresponde a una captura de pantalla de una de las últimas videollamadas que tuvo con su abuelita.

Hace alrededor de una hora, que la actriz externó en un emotivo mensaje, su amor y admiración para quien considera que ha sido una de las mujeres más importantes de su vida.

"En una de las ultimas vídeo llamadas con Mi abuelita Amparo Rivera García con 97 años hoy descansa en paz... gran mujer ejemplo de Amor y dedicación a la familia. Fue una guerrera incansable, me recibió siempre en su casa con un plato de caldo de pollo para el alma (el mejor que he comido), me diste el mejor regalo de vida a mi mamá y tú estabas tan orgullosa de ella. Amparito como te decía de cariño hoy ya estás con Dios y con mi abuelo y mi tío, aquí tu legado seguirá con tus 7 hijos 23 nietos y 21 bisnietos continuarás en cada generación a través de nuestras historias y recuerdos abuelita querida siento mucho tu partida te vamos a extrañar Gracias... por todo serás nuestro Amor Eterno", escribió Álvarez.

Y ante el mensaje, las condolencias de sus compañeros actores no se han hecho esperar, escribiéndole a la actriz sus pésames y palabras de aliento para que pronto pueda superar esta irremediable pérdida.