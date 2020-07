Élite: Presentan nuevo elenco, NO está Danna Paola ni Ester Expósito

La actriz y cantante mexicana, Danna Paola quien sorprendió y ganó proyección internacional con su papel de Lu en la serie española Élite, ya no estará en la cuarta temporada de la serie. Este lunes, Netflix confirmó que Andrés Velencoso, Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch y Diego Martín se incorporan a la cuarta temporada de Élite.

Tras la marcha de cinco de los actores protagonistas de la serie -Ester Expósito (Carla), Danna Paola (Lu), Jorge López (Valerio), Mina El Hammani (Nadia) y Álvaro Rico (Polo)-, "ÉLITE" renueva su plantel con caras conocidas que aterrizarán próximamente en Las Encinas, el colegio en el que se han venido desarrollando las tramas de la serie a lo largo de las tres primeras temporadas.

De esta forma, como ha confirmado la plataforma de streaming en su comunicado, Velencoso, Ríos, Díaz, Cariddi, Granch y Martín cruzarán sus caminos en la ficción televisiva con los personajes veteranos de los que disfrutamos a lo largo de las tres anteriores temporadas como son Guzmán (Miguel Bernardeau), Samuel (Itzan Escamilla), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Ayuso), Rebeca (Claudia Salas) y Cayetana (Georgina Amorós).

Esta cuarta temporada contará con la dirección de Eduardo Chapero Jackson y Ginesta Guindal, mientras que Jaime Vaca, David Lorenzo, Almudena Ocaña y Esther Morales formarán el equipo de guion. Por su parte, Carlos Montero, Diego Betancor y Jaime Vaca serán los productores ejecutivos de esta cuarta entrega de la exitosa serie original de Netflix.

Mucho se ha especulado sobre el motivo por el que Danna Paola ya no aparecerá en Élite, uno de ellos y que comenzó a circular rápidamente fue que la actriz mexicana, quien fue uno de los personajes más icónicos de la serie, fue su actitud prepotente. Diversos medios han asegurado que Danna tenía una actitud de “diva”, pues no paraba de presumir sus lujos, razón por la que los productores tomaron la drástica decisión de que ya no apareciera en la exitosa serie.

Hasta el momento, Danna no ha revelado los motivos por los que ya aparecerá en la serie que le dio fama internacional. Otra de las actrices que ya no formaran parte de la serie es la talentosa actriz Ester Expósito, quien recientemente se le vinculó amorosamente con el actor mexicano Alejandro Speitzer . Alejandro Speitzer se conocieron en la miniserie 'Alguien tiene que morir' y fue ahí donde quedaron flechados.

