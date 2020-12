Eligen a Belinda y Christian Nodal como la “PAREJA DEL AÑO”

Todo es color de rosa entre Belinda y Christian Nodal, la pareja del momento de las celebridades se convirtió ahora en la “Pareja del Año”, nombrada de ese modo por la revista “People en Español”.

A muchos les tomó por sorpresa la inesperada relación entre Belinda y Christian Nodal, pero el accidentado 2020 nos trajo un romance sacado de un cuento de hadas, por lo que posaran por primera vez juntos para la portada de una revista.

En el número de diciembre-enero de “People en Español”, podremos ver a Belinda y Christian Nodal hablando sobre su romance, que ha unido su vida y que la unirá más aún el próximo año con los proyectos artísticos que están en puerta.

Lee también: El “diabólico” regalo que Belinda le hizo a Christian Nodal

Beli y el intérprete de “Adiós Amor”, se conocieron en los premios de la Radio de Dallas, donde la cantante sacó a bailar a Nodal que estaba en primera fila, dejando a todos asombrados mientras cantaba “Amor a primera vista”, ese fue el primer flechazo.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal”, señaló Nodal a la revista sobre su primer encuentro con la cantante pop. “Se me hizo guapísima”, agregó el cantautor de música regional mexicana.

“Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La Voz México nos reencontramos. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, relató el nacido en Caborca, Sonora.

Belinda comentó que para ese entonces ya había mucho amor en La Voz: “Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando comenzamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”.

En la nueva edición de la revista, Nodal revelará el título de su nuevo disco y si habrá o no dueto con Belinda. Mientras que la Beli confiesa la manera en que colaborará con el cantante en los proyectos futuros que vienen en 2021.

La intérprete de “Una mamacita”, canción con la que colabora con Nacho y Showtek, aseguró que siempre ha sido muy cerrada con su corazón, pero por primera vez en su vida lo ha entregado a una persona especial, en este caso el afortunado fue Christian Nodal.

“Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido (acceso a él). Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, dijo la cantautora.

En el mes de agosto fue cuando la pareja comenzó su romance y lo hicieron público ante el asombro de propios y extraños, sin embargo, la relación crece día con día, reafirmando el amor que ambos se tienen, incluso hasta el punto de que tanto Belinda como Christian Nodal han externado llevar su relación un paso más allá. ¿Será que habrá boda para el 2021? Todo puede suceder con la “Pareja del Año”.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ