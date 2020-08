El video de Cecilia Galliano que la puso en el ojo del huracán y que quiso borrar

Últimamente Cecilia Galliano ha acaparado titulares de diversos medios de comunicación tras hacer algunas declaraciones respecto a la relación que vivió hace unos años con Sebastián Rulli, quien es padre de uno de sus hijos. La también modelo confesó que para su hija mayor, Valentina, el actual novio de Angelique Boyer fue como un padre para la menor ahora adolescente, sin embargo, cuando ellos se divorciaron el argentino se olvidó por completo de Vale.

La presentadora señaló que esta situación de "abandono" daño a Valentina emocionalmente."Ni se ven. Lo ve cuando viene a buscar a su hermano. Ahí sí vino un corte que creo que son temas que me cuesta entender y perdonar porque cuando yo me separo de Sebastián me dolió más la separación por Valentina que por Santiago. Vale tenía 10 años y su papá había sido Sebastián y de pronto a Vale se lo sacaron y nunca más la vio, ni explicó ni habló. Vale llevó esa parte emocional muchos años, que nadie se enteró más que ella y yo. A veces está bueno por un abrazo que no te cuesta nada. O un 'te voy a buscar un fin con tu hermano' o 'tomamos un helado'. Ojo... no es el padre, pero era un padre de corazón", contó entre lágrimas la argentina.

Pero no solo en este escándalo se ha visto envuelta Cecilia, pues también estuvo involucrada en un pleito con Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita. La argentina señaló que la payasita y su hermano Lapizito le habían robado un anillo de compromiso en el 2014 durante una misión del programa Sabadazo donde ambas participaban.

Uno de los escándalos más recientes que ha enfrentado la actriz fue cuando hizo una broma con su maquillista. Resulta que Cecilia y su maquillista esperaban un vuelo en Tabasco luego de participar en Comalcalco en el Carnaval, pero la actriz quiso bromear con su maquillista, quien se hizo pasar por una persona humilde, quien decía ser del sureste del país con ganas de viajar a la capital para tener una mejor vida.

Sin embargo, no fue todo, ya que su maquillista utilizó a modo de valija unos chocolates que le habían regalado a la famosa durante el evento. Fue tanta la indigación de los fans, que Cecilia tuvo que salir a pedir disculpas. “No se me caen los anillos por pedir una disculpa si alguien se ofendió; a lo mejor mi humor y mi manera de ser para todos no es igual, les ofrezco una gran disculpa a las personas que se sintieron ofendidas“, dijo en su momento la argentina.

@ceci_galliano Gracias por darnos cuenta de como eres como artista. pic.twitter.com/FHwEZh6xt9 — Erika Ramirez (@Erika_Lorena01) February 21, 2020

