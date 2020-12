El vestido transparente con el que Aracely Arámbula deslumbró

Y aunque Aracely Arámbula es considerada como uno de los rostros más bellos del espectáculo, La Chule no deja de sorprender a sus millones de seguidores de sus redes sociales con sus espectaculares imágenes. Y al igual que Maribel Guardia y algunos otros famosos, muchos de los usuarios de internet aseguran que la actriz es ¡como los buenos vinos!.

En la mayoría de las ocasiones que Aracely Arámbula comparte alguna fotografía-ya sea de su pasado o actualidad- la ex pareja de Luis Miguel se vuelve inmediatamente tendencia y más rápido aún cuando comparte atrevidas imágenes en las que aparece en traje de baño o con elegantes vestidos con los que deja al descubierto su espectacular figura.

Tal como ocurrió el pasado mes de julio cuando la protagonista de la telenovela Abrazame muy fuerte compartió una fotografía en la que se le ve posar con un elegante vestido negro con lentejuelas y transparencias de la parte de sus muslos y piernas, causando infartos entre sus seguidores.

"Que hoy sea el comienzo de un gran mes lleno de salud y toda la energía positiva. Bendecido Día Queen y Bienvenido Julio a disfrutar este mes con la mejor actitud así como nuestra Reina !! Que sea un mes lleno de bendiciones, las mejores vibras para todos", escribió la actriz de Telemundo para acompañar la espectacular imagen con laa que evidenció su perfecto físico.

De manera casi inmediata la publicación se llenó de comentarios halagadores y a unos meses del post, esté tiene más de 80 mil Me Gusta. “Hermosa, toda una diva!!!”, “ Me gusta los mexicanas que poner los zapatos tacones”, “Hermosa”, “Preciosa”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Y aunque actualmente, Aracely Arámbula es una de las artistas más queridas y famosas del mundo de espectáculo, mucho se le ha atribuido su creciente popularidad a la relación que tuvo con Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos. Recientemente la protagonista de La Doña de Telemundo habló de lo que vivió con El Sol.

Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando que La Chule contó que su historia de amor con Luis Miguel fue como la de la famosa película de Hollywood, Titanic. "Es una historia tan hermosa, una historia de amor tan linda que no se la podrían creer, sería una historia así como la de Titanic, tan bella, no tiene nada que ver con eso, me refiero de lo bonita", dijo.

En dicha entrevista la actriz fue cuestionada sobre la serie de Luis Miguel, en donde señaló que espera que no llegue hasta su romance con él y si es así que se cuente tal y como pasó en la vida real. Arámbula también confesó que tiene recuerdos muy bonitos de Luis Miguel, pues conserva fotografías e historias junto a él, razón por la que gustaría que la serie finalice antes de que se toque su romance por respeto a su privacidad.