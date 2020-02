El triste momento que viven Juan de Dios y Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza en compañía de su pareja Juan de Dios Pantoja y su hija Kima estuvieron unos días disfrutando de las maravillas de Mazatlán, durante su estadía en el puerto recibieron una mala noticia, su mascota "Blacky" murió en la Ciudad de México.

Por medio de sus Instagram Stories, Juan de Dios Pantoja comentó que no había tenído un buen día, y que ha estado muy triste, pues debido al viaje que realizó a Mazatlán en compañía de su prometida Kimberly Loaiza y su hija Kima tuvo que dejar a sus perritos en casa, pero siempre se quedan cuidados por alguien en este caso dejó a Chepe, quien fue quien le avisó de la situación de su perrito "Blacky".

Blacky tenía compañía en casa por otro perrito y se la pasaban peleando todo el tiempo, por lo que Chepe decidió separarlos y a la mañana siguiente que regresó a casa a poner un cerco más alto por que ambas mascotas se brincaban, al hablarle a Blacky se dio cuenta que no salía de la casita y al momento de asomarse se dio cuenta que estaba muerto.

Cuando le avisó lo que pasó a Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza y pasarles fotos de la situación del animal, ambose se pusieron a llorar y a preguntarle que le había pasado, pues al llevarlo a la veterinaria no pudieron hacer nada por el debido a que no tenía solamente unos minutos de muerte si no horas.A lo que el youtuber empezó a llorar por el cariño y el tiempo que llevaba Blacky con él.

En la veterinaria no supieron dar los motivos por los cuales el perro murió, así que Juan de Dios decidió realizarle una autopsia que arroje por qué murió. Sin embargo, el Influencer no quiere pensar que los vecinos lo hayan envenenado, ya que si los resultados revelan que se tomará cartas en el asunto para hacerle justicia a su mascota.

Juan de Dios aprovechó también dio a conocer que en el aeropuerto de Mazatlán no tuvieron una buena atención, pues los traían de un lado a otro, situación que los incomodó por traer a su bebé de brazos entre la gente.