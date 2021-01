El tormentoso y corto romance entre Ninel Conde y Ari Telch

Cuando el nombre de Ninel Conde apareció por primera vez en el mundo de los espectáculos, nadie nunca imaginó que su carrera iba estar llena de polémica, sin embargo, bastaron pocos años para que protagonizara su primer escándalo, tras su primera relación amorosa que terminó en un corto y tormentoso romance con el actor Ari Telch.

Ninel Conde conoció a Ari Telch en la telenovela histórica ‘La antorcha encendida’, y desde antes de participar juntos, ‘El Bombón Asesino’, consideraba al actor uno de los más guapos de la televisión.

“Pues llegó Ari Telch y pues yo toda la vida había estado con que era mi galán favorito y enamorada de él, y lo veía y decía que hombre tan guapo y tan peludo y no sé que cuánto, y lo conozco y me empieza a galantear y me puso su celular en la bolsa, y me dijo llámame”, explicó la actriz a Gustavo Adolfo Infante en entrevista.

A los tres días, Ninel Conde le marcó a su casa ya que deseaba conocerlo mejor porque consideraba que era un hombre cariñoso y muy encantador, ya que en aquel entonces la hacía reír mucho porque era más alivianado.

Ninel Conde confesó que durante ese tiempo, no notó nada referente con su trastorno de bipolaridad, ya que era un hombre que se la pasaba en su casa y trabajaba mucho haciendo sobre todo teatro, por lo que no se veía que tuviera ningún problema.

‘El Bombón Asesino’ relató cómo fue que Ari Telch le pidió matrimonio en Las Vegas, ya que la razón principal por el que le dio el anillo de compromiso fue porque salió embarazada de su primera hija, Sofía Telch.

Contó que su boda fue por el civil en el teatro San Jerónimo cuando ya tenía 4 meses de embarazo, porque así lo quiso Ari Telch, ya que representaba algo muy importante para el actor, en una ceremonia especial en donde se vistió de blanco, y en el que asistieron alrededor de 150 invitados. Su luna de miel fue en Hawái, en donde comenzaron los verdaderos problemas.

“Estaba embarazada, estaba toda intolerante, no estaba acostumbrada a dormir con él todos los días y empiezas a adaptarte con los malestares, entonces cuando te da hambre tenía que comer inmediatamente sino me comenzaba a dar nauseas y colitis, me pasó de todo con Sofía…”, contó Ninel.

Aunque la actriz comentó que en aquel entonces era una chamaca consentida, pues solo tenía 19 años, por lo que su matrimonio solo duró 2 años, debido a su inmadurez su relación no fue duradera, además de que Ari Telch comenzó a tener conductas extrañas.

“Iba y se metía a su estudio todo el día, a leer, se echaba sus cervezas, su vinito, y yo iba toda encimosa, porque yo soy muy cariñosa y encimosa y estar toda encima de mi pareja, así muy muegana, pero él no, le gustaba su espacio, se comenzó a aislar, y de repente le aparecía con un baby doll y me decí no, ven te quiero abrazar”, relató la actriz y cantante.

Con las peleas constantes por la falta de atención del actor, al final él se fue y su relación terminó. Aunque Ninel Conde confesó que nunca hubo violencia física ni psicológica, más bien lo atribuye a un abandono y distanciamiento.