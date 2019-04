El tierno mensaje que Kimberly Loaiza le escribe a su bebé.

La youtuber Kimberly Loaiza recientemente anunció que estaba embarazada, y las criticas no se hicieron esperar por algunos de sus seguidores. Pues algunos mencionaban que no era el momento más adecuado y argumentaban que apenas su carrera estaba despegando. Ante tal situación, ella le escribió un tierno mensaje a su bebé en Instagram.

El mensaje de Kimberly Loaiza para su bebé: Muchos piensan que llegaste para “truncar mi futuro” lo que yo pienso es que llegaste a mi vida para hacerla más feliz que nunca. Me has dado una nueva etapa llena de emociones y harás que me convierta en una mejor versión de mí, eres lo mejor que me pudo haber pasado. Te amo y te espero con ansias mi amor.

Lee también: Despacito el vídeo más visto de la historia en Youtube

La youtuber en las últimas semanas ha compartido varias fotos donde muestra su panza, y se le puede ver muy contenta. En alguna de las imágenes aparece a lado de su pareja, Juan de Dios Pantoja.

Kimberly Loaiza no ha sido como otras celebridades que ocultann su embarzo o gran parte de su vida privada. Pues ella de manera constante está publicando fotos en su cuenta de Instagram donde se le puede ver muy feliz.

Cabe mencionar que desde noviembre de 2018, los rumores de embarazo de la youtuber comenzaron, cuando Juan de Dios Pantoa, su pareja, empezó a publicar en sus redes sociales que estaba muy emociado por una gran noticia que había recibido. Semananas más tarde salió a luz que serían padres.