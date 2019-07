El tierno mensaje de Lizbeth Rodríguez para Kima

El mundo de los youtubers se ha llenado de ternura y ahora sí es todo color de rosa con el nacimiento de Kima, la hija de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. La bebé ha despertado el lado más sensible de Lizbeth Rodríguez.

Kimberly Loaiza subió a su cuenta de Instagram la primera foto al lado de Kima, su bebé, y rápido los seguidores comenzaron a llenarla de comentarios y buenos deseos en esta nueva etapa como madre.

Lee también: Lizbeth Rodríguez y otros youtubers celebran el nacimiento de Kima

Pero también los youtubers se apuntaron para dejarle mensajes hermosos a Kima y su familia, una de ellas fue Lizbeth Rodríguez quien el día de su nacimiento ya había hecho un cmentario al respecto. Esta vez la conductora de exponiendo infieles sacó su lado más cute.

El comentario está en la primera foto de Kim con Kima aún en el hospital donde dio a luz, de fonde se pueen ver algunos globos en tonos rosas y un arreglo de flores que seguramente le regaló Juan de Dios Pantoja por la llegada de su hija.

12 de julio el día que jamas olvidaré. No me salen las palabras para expresar los sentimientos que siento por ella, solo quiero que sepan todos que KIMA es lo mejor que me ha pasado en la vida. �� señaló Kim en su foto.