El terrible secreto que Alfredo Adame destapó de Pepillo Origel

El los últimos años, Alfredo Adame ha protagonizado grandes escándalos, desde su pelea con Andrea Legarreta hasta Laura Bozzo. Pero para no perder la costumbre y no dejar de estar en el ojo del huracán, el actor de telenovelas y presentador ahora despotricó en contra del periodista Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel.

Alfredo Adame aprovechó una entrevista que el programa en línea llamado En Shock le hizo para hacer unas fuertes acusaciones en contra del periodista mexicano, quien recientemente tuvo una fuerte pelea con la reina de Tik Tok, Érika Buenfil, por hablar de su hijo Nicolás. Después de compartir que estaba recibiendo amenazas de muerte por atacar a Buenfil, finalmente Pepillo le pidió públicamente disculpas a la protagonista de Amores Verdaderos con un ramo de flores en el programa Hoy.

Adame quien tiene más de 30 años de trayectoria artística y que siempre se destacó por sus grandes participaciones en la televisión, últimamente ha sido foco de las críticas por expresarse muy mal de sus ex parejas, en especial de Diana Golden con quien enfrentó una batalla legal.

“Me notifican donde dice que Alfredo Adame nuevamente no es culpable de nada… ni me condenaban a pagar irrisoriamente 20 mil pesos por haberle dicho que tenía las chichis caídas, así le pusieron (en el documento), ya no sé si me está demandando porque en una entrevista que dio para una revista dijo que ya no se acordaba de mi penecito chiquito y entonces yo le contesté que yo si me acordaba de sus chiquis caídas, y seguramente va en el mismo sentido (esta demanda)… y no me ha costado ni un clavo", declaró en su momento el conductor.

Hoy de nueva cuenta, Adame vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelar que Pepillo Origel lo acosó en los inicios de su carrera, además de señalar que los ex novios del periodista murieron de SIDA.

«A mi, Juan José Origel cuando yo entré a esto me acosó sexualmente. En fiestas del ambiente, cuando yo acababa de entrar. Y no lo pelé, hasta que un día le dije ‘mira hijo de tu chingada madre, te vuelves a insinuar o me vuelves a decir algo y te reviento tu puta madre'», recordó Alfredo Adame.

Recordemos que uno de los más recientes enfrentamientos que ha tenido Alfredo Adame ha sido en contra de Laura Bozzo y ¡Carlos Trejo, y este último no se salvó, pues el actor confesó que conoce muchos secretos del cazafantasmas e incluso lo culpó de la muerte de su difunta esposa Sofía Cacheux.

"De que le sé mucho a muchos. Carlos Trejo le dio un batazo a la señora, que además era una mujer decente, la mandó al hospital inconsciente y a los días muere la señora, y a la hora de la autopsia resulta que tiene VIH SIDA. ¿Quién se lo contagió, si era una señora decente?», finalizó Alfredo.

El pleito entre Laura Bozzo surgió durante las grabaciones de Laura sin Censura. “Yo voy a pedir que te corran del país y que por lo mismo vayas unos años a Santa Martha Acatitla”, expresó Adame.

Posteriormente le dijo a la peruana que era una ignorante, pues hablaba las cosas sin saber: “Para mí eres una ignorante porque viertes opiniones en las que no tienes la razón, y no puedes insultar a una persona…. Tú me das más pena”, expresó.

Sin embargo, Laura Bozzo no se quedó callada y le dijo que le daba pena. “A mí me das asco tú, porque tu imagen es de verdad asquerosa, tú me das asco a mí ¿qué te parece?”, dijo Adame.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ