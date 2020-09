El supuesto romance de Fernando Colunga con un IMPORTANTE político

Y aunque la vida privada del actor Fernando Colunga siempre ha sido un misterio, recientemente se reveló que supuestamente tuvo una relación con un importante político. Por mucho tiempo se ha puesto en "duda" las preferencias sexuales del actor, pues a sus 54 años no se le ha conocido ninguna pareja.

E incluso en una recientemente entrevista al programa Un nuevo día, la razón por la que nunca se ha casado y tenido hijos. El protagonista de la telenovela Amor Real, abrió su corazón y reveló que lo más importante para él no es un documento que acredite que está casado.

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel?. También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”, dijo durante la entrevista.

Además el actor reveló las características que debe de tener una mujer para que lo atrapen y pueda salir con ella, luego de que la presentadora Racshel Díaz lo cuestionara sobre por qué un hombre tan guapo y talentoso no tenía una familia

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, confesó.

Después de varios meses de estas declaraciones, el protagonista de María la del Barrio se ha visto envuelto en una polémica luego de que el periodista Edgar Pérez, asegurara que el galán de telenovelas tuvo un romance con el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno.

Pérez aseguró que el gobernador se portaba muy espléndido con el actor, pues no solo rentaba la habitación más lujosa del lugar, sino todo el hotel para tener sus encuentros con el actor. Pero no era todo, ya que el comunciador dijo que el funcionario ponía a disposición del actor, helicópteros, personal de seguiridad, entre otras cosas para complacerlo, y que se sintiera cómodo.

Tras la muerte de Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Érika Alonso, el actor reconoció que tenía una amistad con los funcionarios, nunca hizo algún comentario tras la desgracia. Otro de los rumores que circulan es que Colungaa tuvo un amorío con el productor Eugenio Cobo, quien le habría dado la oportunidad de participar en algunas telenovelas como el personaje principal.

