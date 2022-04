El sorprendente lazo que une a Aracely Arámbula y Andrea Legarreta como madres

Hace algunas semanas causó tremendo alboroto y algunas especulaciones, la visita de la actriz Aracely Arámbula a las instalaciones de Televisa en la Ciudad de México, debido a que se dijo, entabló pláticas con la productora Carmen Armendáriz para hacer el remake de la telenovela "La Madrastra", y fue la conductora Andrea Legarreta de "Hoy", quien aprovechó el momento para revelar que hay un vínculo que las une como madres.

Pero el asunto no se trata de nada relacionado con los padres de sus hijos. Pues luego de la entrevista que Aracely Arámbula dio a "Hoy" desde los pasillos de la televisora de San Ángel, Andrea Legarreta contó en el foro de programa que entre su hija Nina (la menor) y Miguel -el hijo mayor de 'la Chule' y Luis Miguel-, hay algo que los une.

Y es que Andrea Legarreta detalló que hay un "lazo" que la une a Aracely Arámbula en la maternidad, pues todo se debe a la fecha de nacimiento tanto de Nina como de Miguel.

Un vínculo que las une sin querer

Así lo contó Andrea, la veterana conductora del matutino de Televisa: "Miguelito tiene 15 porque nacieron el mismo día Nina y él, el 5 de enero del 2007, yo recuerdo perfecto porque entre que veías publicaciones, fue sonadísimo, el mismo día nacieron. Son unos muñecos".

Esto, antes de que la propia presentadora retomara el tema que la actriz de "Corazón Salvaje" (2009) dijo ante las cámaras de "Hoy" sobre la situación de anonimato que quieren seguir manteniendo sus dos hijos Miguel y Daniel:

"Los niños no quieren que los conozcan, dice que ella les preguntó, si quieren que ahorita, la gente los vean grandes y no (no quieren)".

Pues no hay que olvidar que cada vez que Aracely Arámbula da una entrevista, la prensa siempre le pregunta por sus hijos, pues pese a que se han visto fotos de ellos cuando eran niños, muchos quisieran verlos ahora que están en su etapa de adolescencia.

Andrea recuerda incluso, la algarabía que provocó el nacimiento de Miguel primogénito de 'El Sol' y Arámbula aquel 15 de enero de 2007; y la alegría creció aún más cuando se supo que ella y su esposo Erik Rubín, estaban recibiendo también a su segunda hija.

