El sitio al que Derbez pidió llevar insumos médicos es un lugar abandonado

El pasado domingo 12 de abril por la mañana, Eugenio Derbez, utilizó sus redes sociales, -aprovechando su poder de convocatoria-, para informar sobre una situación que según comentó en un vídeo que publicó en Instagram y Twitter, se vive en Tijuana, B.C., en torno a la pandemia del Covid-19.

Se trataba de una carta que el comediante leyó, según lo dijo de manera abierta en su vídeo, luego de recibir un llamado de auxilio de un doctor adscrito a la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Tijuana.

Se necesita ayuda!

Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana ⬇️ pic.twitter.com/Oh1N0t2RcE — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

El nombre del doctor es Faustino Ruvalcaba, mismo que solicitaba ayuda (y que había publicado la misma carta en Facebook) a través de actor para que la población tijuanense y las personas que pudieran, ayudara con material médico y de curación, ya que la clínica se encontraba en pésimas condiciones y además los directores, jefes de piso, "se habían bajado del barco demasiado temprano" cuando todavía estaba por venir más situaciones difíciles por dicha pandemia.

Incluso mencionaba que los doctores no tenían recursos para adquirir más material médico y que lo estaban comprando de su bolsa utilizando más de la cuarta parte de sus sueldos. Pero no necesitaban dinero, lo que querían, era material. La dirección Calzada Guaycura 20573, colonia Buenos Aires Sur, C.P. 22573, en Tijuana, Baja California, es el lugar en el que solicitaba que se llevara la ayuda con el fin de no acercarse al hospital para evitar cualquier tipo de contagio.

Las respuestas a su petición no se hicieron esperar, pues hubo gente que de buena manera acudió a su llamado; sin embargo, también hubieron algunas consecuencias; a penas empezaba a circular el vídeo de Derbez, algunos doctores así como el gobernador del estado de Baja California, se vieron envueltos de una u otra manera ante esta situación.

Son las 11:15 pm y estoy terminando una jornada de más de 18 horas en @IMSS_BC, pero antes de irme tengo que mandar el siguiente mensaje al señor @EugenioDerbez para hacerle saber que la información que hoy difundió, es falsa. #BastaDeFakeNews pic.twitter.com/z8MMn969XZ — Desirée Sagarnaga Durante (@desiree_durante) April 13, 2020

Por su parte, la doctora Desirée Sagarnaga Durante @desiree_durante, quien dijo haber trabajado por 30 años en el IMSS y representante del instituto de salud de aquel estado por mérito propio, dirigió un vídeo hacia el actor, en el que le suplica que si se quiere sumar al combate contra el Coronavirus no lo haga de esa manera, sino informándose primero de la situación, consultando fuentes oficiales.

ZETA – Hospital Regional Número 20 de Tijuana sin respiradores; se ausentan directivos del IMSS https://t.co/IzRAIv97Ss — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) April 13, 2020

Sin embargo, en la cuenta oficial de Twitter del actor, hay quienes apoyan a Derbez, sumando tuits reafirmando la situación del hospital, tal es el caso del Dr. José Ramón Cossío D., quien es Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México.

No... no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.

⁦@desiree_durante⁩ ⁦@epigmenioibarra⁩

⁦@IMSS_BC⁩ pic.twitter.com/dsNMudyAOm — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

El comediante, compartió otro vídeo horas más tarde de su primer publicación, en el que reitera que la infomación que dio es TOTALMENTE CIERTA y que si el instituto está tratando de ocultar la verdad, no es asunto de él ni está en sus manos solucionar. Reitera que lo que él quiere es sólo ayudar y que no es ninguna fake new.

��"Efectivamente (no tenemos insumos suficientes), el problema es que se agotaron los insumos, no es que no se quieran comprar, ya gente nos quiere ayudar y están amarrados de las manos", señala Faustino Ruvalcaba en #MeLoDijoAdela por #ElHeraldoRadio — Adela Micha (@Adela_Micha) April 13, 2020

La periodista Adela Micha compartió un tuit con la siguiente información: "Efectivamente (no tenemos insumos suficientes), el problema es que se agotaron los insumos, no es que no se quieran comprar, ya gente nos quiere ayudar y están amarrados de las manos", señala Faustino Ruvalcaba en #MeLoDijoAdela por el medio de comunicación para el que labora.

¡Gracias Sr Gobernador @jaime_bonillav por su transparencia y por buscar mejorar las condiciones del personal y pacientes de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana!

Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable.

La declaración sin ediciones ����https://t.co/c2UySKysfh pic.twitter.com/3fKcZ3OjCL — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 13, 2020

Eugenio Derberz, también agradeció la transparencia y honestidad del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien en un vídeo a través de la misma plataforma, acompañado de un doctor, detallan la información. Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable, retuitió Derbez.

Estamos totalmente comprometidos con cumplir con nuestra responsabilidad y hacer lo que nos toca. Solo unidos saldremos adelante. Gracias @EugenioDerbez, por tu preocupación y apoyo en este reto que enfrentamos todos.

#ENVIVO “La gente está cayendo como moscas” dijo el gobernador de #BC, luego de que @EugenioDerbez leyera la carta de un doctor denunciado falta de insumos. Y el @GobiernoMX firmó un acuerdo inédito con hospitales privados para hacer frente al #COVID19: https://t.co/JM2jF2zgUk — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 14, 2020

El apoyo a la información difundida por el actor fue tema del periodista Ciro Gómez Leyva, quien en un tuit publicó:

“La gente está cayendo como moscas” dijo el gobernador de #BC, luego de que @EugenioDerbez leyera la carta de un doctor denunciado falta de insumos. Y el @GobiernoMX firmó un acuerdo inédito con hospitales privados para hacer frente al #COVID19".

Gracias infinitas a todos los que están donando material para los doctores y enfermeras en Tijuana. Una vez más, los mexicanos demostramos que cuando se trata de ayudar nada nos detiene. Y menos las mentiras. #LaVerdadSiempreGana #TijuanaSOS pic.twitter.com/guein4AJCq — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 14, 2020

Finalmente, Derbez publicó su último tuit sobre e tema, en el que escribió: "Gracias infinitas a todos los que están donando material para los doctores y enfermeras en Tijuana. Una vez más, los mexicanos demostramos que cuando se trata de ayudar nada nos detiene. Y menos las mentiras. #LaVerdadSiempreGana #TijuanaSOS".

Sin embargo, después de todas estas evidencias, una persona que asistió al domicilio publicado por el actor, ubicado en Calzada Guaycura 20573, colonia Buenos Aires Sur, C.P. 22573, en Tijuana, Baja California, en realidad es un local abandonado, según las evidencias de la señora que llegó al lugar.