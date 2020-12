El short pegadito de Adela Noriega con el que deja al descubierto sus encantos

Siendo una de las actrices más cotizadas del medio del espectáculo, Adela Noriega desapareció del ojo público en el 2008 tras terminarse las grabaciones de la telenovela de Televisa, Fuego en la Sangre. Pese a que este último proyecto que la actriz realizó y que ha sido buscada por diversos productores de telenovelas como Carla Estrada, la famosa no ha dado señales de vida, ya que solo lo hace través de cuentas de Instagram de fans.

Son varias las cuentas de Instagram que seguidores de Adela Noriega en donde comparten imágenes del pasado de la actriz; personajes de sus novelas y algunos momentos de su vida personal. Recientemente el perfil de adelanoriega_brasil, quien cuenta con más de 100 mil seguidores compartió una fotografía en la que aparece la protagonista de Amor Real con un short pegadito de color rosa con el que deja al descubierto sus encantos.

Según la descripción de la publicación, la imagen de la actriz de Televisa corresponde al tiempo en el que Adela Noriega formaba parte del progrma cómico Cachún cachún ra ra, programa con el que debutó en la televisión en 1984. En la imagen aparece Adela con un short rosa y una blusa blanca con la que dejó al descubierto su abdomen plano.

"Adela Noriega en Cachún Cachún ra ra! esto para 1984/85. No recuerdo el nombre de la persona que publicó la foto ahora (si era actor o productor). Solo recuerdo que mencionó que en ese momento ella no tenía un papel importante en la trama. Lo cual fue un hecho ya que fue en ese momento que participó en algunos proyectos para ganar experiencia en televisión", publicó la cuenta junto a la imagen.

Como era de esperarse, los seguidores reaccionaron de manera inmediata.“Todas son de cuando ella era muy joven todas las fotos que publican”, “ Ya me imagino cómo ha de estar ahorita la pobre que no sacan ninguna foto actual”, “ Si en efecto una mujer muy hermosa y por qué no sacan una foto reciente”, son algunos de los comentarios en la publicación.

Pese a que han circulado diversos rumores entorno a la protagonista de El Manantial, su vida privada sigue siendo un misterio. Una de las causas por las que Adela Noriega se habría retirado de las novelas fue por su supuesta relación con el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari con el que se especula que tuvo un hijo.

Sin embargo, este rumor fue desmentido por la propia actriz en el año de 1998 durante una entrevista con la periodista Cristina Saralegui.

"Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro ex presidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él?. Después ya me dio risa y ahora lo que me da es risa, porque yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas… Y por televisión no quedas embarazada", señaló Adela.

Otra de las versiones que circula es que Adela Noriega se dedica a Bienes y Raíces y que actualmente vive en una zona exclusiva de la Ciudad de México, sin embargo, no es el único rumor, ya que también se dice que la actriz quedó desfigurada tras realizarse una mala cirugía estética.

