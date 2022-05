El romance fugaz entre Verónica Castro y Maradona, de ‘toca y vete’

En la década de 1980, Verónica Castro era ya toda una estrella consagrada en la televisión internacional y Diego Armando Maradona acababa de ganar el Mundial juvenil y pintaba para convertirse en el máximo ídolo del balompié, y aunque se desenvolvían en ámbitos distintos, sus mundos chocaron en la cancha del estadio Azteca, cuando el astro argentino llegó a México para disputar un partido amistoso.

Fue en 1982 cuando Boca Juniors, entonces equipo del “Pelusa”, arribó a la Ciudad de México para disputar un partido amistoso con el América, escuadra que venía de ganar todo en el país, pero que se topó con un Maradona en pleno ascenso que le marcó gol, pero en su visita no fue todo lo que lograría, pues uno de sus máximos sueños se cumplió: conocer a Verónica Castro y tener un romance fugaz con ella.

Desde siempre, este rumor acompañó a ambas estrellas pues del día que se conocieron hay evidencia en fotos en el Azteca y desde entonces se conocía la admiración que cada uno sentía por el otro, pero la incógnita de si hubo algo entre ellos fue despejada por Verónica Ojeda, ex pareja del jugador, quien señaló que el futbolista, hoy fallecido, le confesó que sí pero que fue algo de “toca y vete”.

Lee también: Verónica Castro: La telenovela que hubiera deseado mejor no hacer

Así fue su encuentro

Coincidentemente, 1979 fue un año muy importante para ambos en sus respectivas carreras. Verónica Castro consiguió su primer protagónico en telenovelas con “Los ricos también lloran” mientras que Maradona alzaba la Copa del Mundo juvenil con Argentina y ya daba atisbos de convertirse en un grande.

Como suele pasar, México tiene gran influencia en los países latinoamericanos en cuanto a su cultura y los productos que el medio de espectáculo oferta, ya sea en la música, la televisión o el cine, y la fama de la “Chaparrita de oro” era bien conocida en Argentina en los ochenta, algo que no pasó desapercibido para el futbolista.

Lee también: Anastasia Kvitko se luce desde la chimenea, atractivo al frente

Cuando vino a México en 1982 para el amistoso contra América, Diego Armando Maradona pidió conocer a Verónica Castro y se lo complacieron. Fue la misma cantante quien relató en una entrevista con “Ventaneando” cómo fue que se dio el momento ese encuentro.

“Cuando me llaman fue rarísimo, porque obviamente me enteré de que jugaba el América contra la gente de Argentina y yo estaba en un salón de belleza y de repente recibí la llamada, me invitaron a conocer a Maradona y yo, encantadísima”, dijo la actriz, quien admitió que él era “guapísimo, guapísimo”.

Sin embargo, Verónica Castro negó que haya existido algún romance entre ellos: “A lo mejor había un gusto mutuo también. Estaba guapo, guapo… Estábamos jovencitos los dos y, bueno, yo sola y dije ‘No estaría mal...’ Pero ni siquiera se me ocurrió, y a él, menos. Nunca me invitó a salir, ni a por una copa, ni un café, ni una comida, nada. Fue de lo más respetuoso", aseguró la actriz, quien le llevaba casi 10 años al “Pelusa”.

Sin embargo, Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Armando Maradona señaló en una entrevista que el astro argentino le contó que sí tuvo algo que ver con Verónica Castro: “Me dijo que sí, que no tuvo un romance pero sí un touch and go (toca y vete)”, aseguró.





Síguenos en