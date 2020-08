El romance de África Zavala con Eduardo Yañez que terminó por ¿infidelidad?

Durante mucho tiempo África Ivonne Lechuga Zavala y Eduardo Yáñez Luévano ocultaron que tenían una relación pero finalmente ambos confirmaron su romance. África Zavala y Eduardo Yañez tuvieron un amor oculto durante las grabaciones de la telenovela Amores con trampa, donde eran los protagonistas. Su amor traspasó la pantalla y los actores tuvieron su nidito de amor fuera de las grabaciones.

Sin embargo, su relación terminó después de tres años, tras una supuesta infidelidad por parte de la protagonista de Peregrina, quien habría engañado a Yañez con el actor y modelo León Peraza. León alcanzó la fama inetrnacional tras participar en la serie Luis Miguel, La Serie, donde dio vida a Andrés García.

León habría sido el tercero en discordia entre la relación de África y Yañez, aunque ninguno de los dos confirmó que su relación terminó por infidelidad mucho se especuló que fue así.Eduardo se mostró muy hermético ante esta situación, pero finalmente dijo: “Es difícil desenamorarte de alguien, muy difícil, o sea, no es concluir una relación y ya te quitaste los calzones y te pones otro, para mí por lo menos es tan difícil como un personaje que haces en una novela”, dijo el villano de la serie Falsa identidad.

Y es que, contrario a todo lo que muchos pensaran, Eduardo confesó que no era nada fácil olvidarte de alguien con quien compartiste tres años de tu vida. ‘No son fáciles de concluir. Primero no lo entiendes, o no comprendes, o no quieres y después empiezas a entender que así tenía que ser”, dijo el galán de Televisa.

La historia de amor de Yañez y Zavala comenzó en el 2015 durante la telenovela Amores con trampa. Ambos decidieron llevar este amor fuera de la pantalla en la más absoluta intimidad. Cuando Yañez se vio envuelto en el escándalo que le costó un poco su carrera; cuando golpeó a Paco Fuentes, exreportero de El gordo y la flaca, África no dudó en defenderlo de los ataques que el actor estaba sufriendo.

“Yo lo único que puedo hablar de Eduardo es que es una gran persona, lo conozco perfectamente bien y sé el gran ser humano que es y solo puedo hablar cosas buenas de él”, declaró la actriz a finales del 2017 al periódico Reforma. Luego de que ambos confirmaran su ruptura, tiempo más tarde África comenzó una relación con León Peraza.

África Zavala y se convierte en mamá por primera vez

El pasado 12 de agosto cumplió 35 años la actriz África Zavala y no pudo haber recibido mejor regalo que traer a la vida a su primer bebé. La intérprete y su novio León Peraza recibieron con mucho amor a su primogénito que llamarán León (como el papá), y compartieron algunos detalles del nacimiento.

El también actor de origen venezolano contó a la publicación mexicana Hola, que todo había salido como lo habían planeado y esperado y sus dos amores se encuentran en perfecto estado de salud.

"Todo fue maravilloso, perfecto, todo salió bien. como queríamos, como le pedimos a Dios. Pesó 3 kilos 400 y midió 49, 50 centímetros", informó el actor.

