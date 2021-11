El rapero C. Tangana abrirá en el Bizkaia Arena su gira internacional

El artista español C. Tangana presentará en directo el disco "El Madrileño" con la gira "Sin Cantar ni Afinar Tour", que se iniciará en el Bizkaia Arena de Barakaldo el próximo 29 de enero y que le llevará durante 2022 a dar conciertos en España, República Dominicana, Argentina, México, Colombia y el Reino Unido.

Según anunció su promotora el pasado lunes en un comunicado, el cantante comenzará su tour en el Bizkaia Arena y continuará en Málaga (Palacio de Deportes José María Martín Carpena, 5 de febrero).

Otros lugares de la madre patria por donde continuará la gira, serán Zaragoza (Pabellón Príncipe Felipe, 18 de febrero), Barcelona (Palau Sant Jordi, 19 de febrero), A Coruña (Coliseum, 26 de febrero) y Madrid (Wizink Center, 5 de marzo).

Posteriormente será en América Latina donde C. Tangna lleve su música en una gira por varios países enter los que figuran Santo Domingo (Isle of Light, 12 de marzo), Buenos Aires (Lollapalooza, 18 de marzo), Ciudad de México (Vive Latino, 20 de marzo), Bogotá (Estéreo Picnic, 20 de marzo) y Monterrey (México) (TBA, 1 de abril).

C. Tangana tiene previsto finalizar su gira en Londres (02 Shepherds Bush Empire, 3 de septiembre). El público podrá adquirir las entradas para la gira española a partir del próximo martes 16 de noviembre a las 11:00 GMT.

"Con la cuenta atrás para los Latin Grammy ya en marcha, donde cuenta con cinco nominaciones y en cuya ceremonia también estará actuando, Pucho sigue añadiendo nuevos matices a un proyecto que pone ya de largo para pasar la reválida final de los escenarios", concluye la nota. EFE

Antón Álvarez Alfaro, más conocido por su nombre artístico C. Tangana, es un rapero, cantante y compositor español de diversos géneros como hip hop, latin pop, nuevo flamenco y reguetón.

A través de su cuenta de Instagram el rapero de 31 años de edad, ha anunciado a su seguidores que ya pueden adquirir las entradas a través de su biografía este martes a partir de las 12:00 del día.

"Sin cantar ni afinar tour. Entradas a la venta este martes a las 12:00 LINK EN BIO", se lee en la descripción de su publicación del pasado domingo 14 de noviembre.

Con información de CAV-MÚSICA C.TANGANA / Agencia EFE Madrid, España / Fotografía C. Tangana

