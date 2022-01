El puertorriqueño Nicky Jam lanza su nuevo tema "Ojos Rojos"

El cantante reguetonero de origen puertorriqueño Nicky Jam lanzó su último tema bajo el título de "Ojos Rojos", producido por The Panda Bear Show & Willy Rodríguez, según un comunicado divulgado este jueves.

En la canción, Nicky Jam le canta a una chica que atraviesa un mal momento en su relación, que le hace llorar constantemente, por lo que termina con los ojos rojos. El video fue dirigido por Willy Rodríguez y filmado en Madrid, la capital de España.

En el video Nicky Jam aparece en una mansión cantándole a la mujer que quiere y tratando de convencerla de que deje esa mala relación que le atormenta; además, aunque la letra resulta un tanto alentadora, por otro lado, incluye algunos insultos para ese tipo que no la deja ser feliz

El nuevo proyecto llega después de su vídeo "Celosa", que fue lanzado en octubre de 2021 y cuenta con más de 1 millón de visitas en YouTube. En agosto también lanzó el video "Magnum" con Jhay Cortez, que consiguió más de 8 millones de visitas en YouTube.

Nicky Jam sacó al mercado el año pasado su álbum "Infinity", que contó con varios éxitos, incluida la canción "Fan de Tus Fotos" junto a Romeo Santos. Por otro lado, el cantante puertorriqueño comenzará la gira "Infinity Tour" por 13 ciudades el próximo mes en Boston, EE.UU.

"Nunca me gusta establecer expectativas al entrar en una gira porque solo quiero divertirme, hacer lo que amo y que la gente disfrute conmigo", destacó el artista.

"Actúo para mi gente. Creo que los 'fans' se sentirán bien y recordarán tantas canciones que les encantan de mis álbumes anteriores, pero también experimentarán la nueva versión de mí y la música que la acompaña", destacó. EFE

Por otro lado, tal y como aparece la modelo en el clip, Nicky Jam apareció en una foto que compartió este jueves en su cuenta de Instagram, con el delineador de los ojos corrido y las lágrimas por delante, cuya descripción se lee:

"Esa sonrisa una lágrima esconde... #OjosRojos ya disponible en todas las plataformas (link en la bio)", anunciando su reciente lanzamiento.

Con información de P. RICO MÚSICA / Agencia EFE San Juan, Puerto Rico / Fotografía Instagram Nicky Jam

