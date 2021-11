El puertorriqueño Elvis Crespo estrena el disco "Multitudes"

El cantante puertorriqueño de salsa y merengue Elvis Crespo anunció el lanzamiento de su nuevo disco, "Multitudes", trabajo que sigue a su más reciente sencillo, "Lluvia y Samba", según un comunicado divulgado el pasado miércoles.

El disco número quince del cantante, lanzado bajo el sello de Flash Music, es un álbum de música tropical que incluye colaboraciones con artistas como RKM & Ken-Y, Manny Manuel, Limi-T 21 y José Alberto "El Canario", entre otros. El comunicado destaca que con este álbum Crespo apuesta por nuevos sonidos.

"Como compositor corro más riesgos en este álbum. Además, me siento más maduro y con más contenido por toda la literatura que leo. También aproveché todos los momentos vividos para manifestarlos en esta obra. Pero, más importante, cuento con mi gran musa, que en muchas ocasiones es mi esposa", expresó Crespo.

"Multitudes" contó con la colaboración para los arreglos de Manuel Tejada, Marlow Rosado, Robert Cora, Francisco Barbosa y Jerry García. El álbum tiene un estilo 100 por ciento tropical que incluye salsa, bachata y samba.

Como preámbulo al lanzamiento de este álbum, Crespo presentó el tema "Lluvia y Samba" junto a Alex Bueno y Gilberto Santa Rosa, donde el artista fusiona la música tropical con sonidos brasileños y electrónicos.

El tema surgió a raíz de la serie brasileña "Cosa Linda", cuya música cautivó a Crespo y le inspiró a crear la melodía y la historia de este tema.

El álbum cuenta con varios artistas invitados como José Alberto "El Canario" en el tema "Dame De Eso", Limi-T 21 en "Tiburona", RKM & Ken- Y y Manny Cruz en "Imaginarme Sin Ti", Rafa Pabón en "Una Vaina", Manny Manuel en "Lo Niego Todo" (tema original de Joaquín Sabina) y Bachata Heightz en "Aroma De Sofía".

En el último año, Crespo ha lanzado varios sencillos incluyendo Imaginarme "Sin Tí", "La Casa de Ramón", "Festa Rica" y "La Foto se me borró", que suman 17 millones de reproducciones combinadas.

