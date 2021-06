El príncipe del rap se confiesa: Will Smith publicará su primera biografía

Su larga trayectoria en los sets de filmación le ha dado a Will Smith material suficiente para plasmar parte de su vida en su primera biografía, que será publicada el próximo otoño y que llevará por título únicamente “Will”.

El actor de cine y televisión, famoso por la serie "El príncipe del rap", está emocionado ante este proyecto y ha trabajado de la mano del escritor Mark Manson para sacar adelante este libro de memorias, el cual, anunció, saldrá a la venta el 9 de noviembre en Estados Unidos.

En su biografía, Will Smith se confesará y compartirá algunas de las anécdotas más significativas de su vida y para finalizar el trabajo se ha llevado cerca de dos años, entre la redacción y los toques finales. Para ello ha contado con la ayuda del autor del Best-seller “El sutil arte de que te importe un carajo”.

En su cuenta de Instagram, el protagonista de “Soy leyenda” ha compartido parte del proceso de la biografía, incluida la manera en que se diseñó la portada. Con fotos, videos y publicaciones, el actor de 52 años ha mantenido al tanto a sus seguidores de cómo ha sido trabajar en este proyecto, el cual es muy importante para él.

La biografía de Will Smith no sólo será un libro de memorias en texto, sino que él mismo se encargará de darle voz pues lo narrará para un formato de audiolibro, con la intención de llegar a un mayor número de personas, incluidas las que tienen alguna discapacidad.

Las memorias repasarán la vida de Smith, que se crió en los suburbios de Filadelfia (EE.UU.), alcanzó la fama con la serie "El príncipe del rap" y posteriormente desarrolló una prolífica carrera en Hollywood con títulos como "Bad Boys" y "Hombres de negro".

El actor ha sido nominado al premio Oscar en dos ocasiones y ha ganado cuatro premios Grammy por sus trabajos musicales en "Summertime", "Men In Black", "Gettin’ Jiggy Wit It", y "Parents Just Don’t Understand".

En la actualidad, Smith trabaja en su próximo largometraje, "Emancipación", que fue noticia por su decisión de no rodar en el estado de Georgia (EE.UU.) como protesta por la controvertida reforma electoral que acaban de aprobar los legisladores republicanos.

"En conciencia, no podemos apoyar económicamente a un Gobierno que promulga leyes de votación regresivas que están diseñadas para restringir el acceso de los votantes", aseguró Will Smith en abril pasado.

