Tras los sinsabores que ha vivido la Familia Real de Cambridge por la inconformidad del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle ante la postura de la Reina Isabel II por ambos haber renunciado a la corona y la reciente muerte del príncipe Felique, Duque de Edimburgo, los Duques de Cambridge, celebran este jueves, su décimo aniversario de bodas.

En la cuenta oficial de Instagram de The Royal Family, se pueden ver algunas fotografías de Kate Middleton y el príncipe William, de lo que ha sido su matrimonio desde el momento de su boda real, cuya descripción se lee: "Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary. Today marks ten years since Their Royal Highnesses exchanged vows at Westminster Abbey. Photo: @chrisfloyd and @pa".

Lo que traducido al Español, significa: Deseando al duque y la duquesa de Cambridge un muy feliz aniversario de bodas. Hoy se cumplen diez años desde que Sus Altezas Reales intercambiaron votos en la Abadía de Westminster. Foto: @chrisfloyd y @pa.

Las imágenes muestran al príncipe William, segundo en la línea del trono, y a la ex Kate Middleton en tonos complementarios de azul. Una imagen recuerda a su foto de compromiso.

William se casó con su ex compañero de piso de la universidad el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster en una ceremonia televisada a nivel mundial. Tienen tres hijos: Prince George, 7; Princess Charlotte, 5 y Prince Louis, 3. El regalo tradicional para un décimo aniversario de bodas es el estaño, un símbolo de durabilidad.

La celebración se produce 12 días después del funeral del príncipe Felipe, abuelo de William, quien murió el 9 de abril a la edad de 99 años.

El mes pasado, la familia se sorprendió con una entrevista en la que el príncipe Harry y su esposa, Meghan, alegaron que el personal del palacio había sido insensible hacia Meghan y un miembro de la familia real había hecho comentarios racistas sobre el primer hijo de la pareja. Harry, el hermano menor de William, se alejó de los deberes reales el año pasado y se mudó a California con su esposa e hijo.

Con información de Editorial / Agencia AP LONDRES / Fotografía Instagram Familia Real