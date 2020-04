El polémico video de Eugenio Derbez que DESATÓ la ira de fans

El carismático productor y actor de cine Eugenio Derbez está siendo blanco de fuertes críticas; primero porque hizo una broma al esposo de la actriz Victoria Ruffo, Omar Fayad, y segundo porque anunció que en una clínica de Tijuana están sufriendo carencias y necesitaban ayuda.

"Hola cómo están, buenos días, amanecí hoy con una llamada de un amigo, mi amigo que es médico, trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado, el acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder ayudar, y tristemente este es un hospital en todo nuestro país, debe de haber más caso como este, debe de haber muchísimos , decenas, o cientos de hospitales que deben de estar pasando por lo mismo que está pasando está clínica”, señaló Eugenio.

Eugenio compartió que la clínica estaba pasando por una situación complicada ante la pandemia que vive el mundo de coronavirus, pues hay desabasto de insumos para atender a todas las personas que se enferman de este virus. El actor y productor de cine aseguró que su amigo, el médico Faustino Rubalcaba había compartido está información en su cuenta de Facebook en donde pedía auxilio.

Sin embargo, horas más tarde, dicha información fue desmentida por la doctora Desirée Sagarsanga, representante del IMSS en Baja California, quien contradijo al comediante, señalando que la noticia era falsa.

"En primer lugar, en el hospital 20 y en todo el Instituto, no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere, en segundo lugar, decirle que en todas las unidades hay insumos de protección necesarios para todo el personal para la atención de la contingencia, y en tercer lugar si usted no me cree debo invitarlo a que nos visite cuando guste", dice la doctora en un video.

Son las 11:15 pm y estoy terminando una jornada de más de 18 horas en @IMSS_BC, pero antes de irme tengo que mandar el siguiente mensaje al señor @EugenioDerbez para hacerle saber que la información que hoy difundió, es falsa. #BastaDeFakeNews pic.twitter.com/z8MMn969XZ — Desirée Sagarnaga Durante (@desiree_durante) April 13, 2020

Una vez aclara la situación, la especialista le pidió al comediante que antes de difundir una información tal delicada verifique si es real para no generar miedo entre la población.

Como era de esperarse y debido a los comentarios negativos que estaba recibiendo Eugenio tuvo que salir a dar la cara y señalar en otro video donde aseguró que su información no era Fake news, y que lo único que él hizo fue difundir una carta enviada por los doctores que laboran en la clínica 20.

“Eugenio estoy con el Dr en la línea me dice que no eres su amigo como tu confirmas... Al contrario asegura que tienen amigos en común... o te pones en contacto con él para armar bien el show... o de plano MEJOR ni AYUDES! mañana saco la entrevista con el DR via telefónica.... una pena que te manejes de esa manera sin saber las circunstancias... saludos desde la CD DE MÉXICO”, “ La neta eras un gran idolo pero con esta mentira la neta me desilucionastw nunca pense que tu al igual que otros se compraran de esta manera hasta hoy dejo de seguirte me das trizteza neta y solo acuerdate q tienes familia que dios te bendiga”, “Cuántos están tragandose la mentira de este señor... “, fueron algunos comentarios.

Eugenio Derbez señaló que era muy triste que se oculte información en vez de salvar vidas. Como era de esperarse Eugenio recibió muchas críticas por parte de sus seguidores.

"Lo que digo es verdad, si hay ordenes de que digan lo contrario, ya no está en mí, yo solo estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar", señaló el comediante.

Otra de los escándalos recientes de Eugenio Derbez fue la broma que hizo respecto a la salud del esposo de Victoria Ruffo, tema por el que también recibió muchas críticas.

Resulta que Eugenio Derbez publicó una caricatura en su cuenta de Instagram de su famoso personaje conocido como "El Diablito" en donde hacia referencia al contagio de coronavirus que tuvo el gobernador de Hidalgo y esposo de Victoria Ruffo hace algunas semanas.

"Yo abracé a Omar Fayad" , "Quién es el verdadero Diablito? ¿Éste? ¿El fan que me lo mandó? ¿O yo que lo reposteo? ...", escribió Eugenio Derbez junto a la imagen de su famoso personaje.

“Wow ante la mediocridad y falta de respeto , tristemente no se puede hacer mucho . Es como pelear contra la pared . Tú no te preocupes , tu familia sabe de que estás echo y la familia de tu hijo José Eduardo también”, “Y luego porque no lo puede ver ni en pintura la ruffo aquí la respuesta”, “Si de por si la señora Rufo te trae tirria con esto te va a quemar en leña verde!! Jajajaja”, “ Te duele todavía Victoria Rufo”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.