El pegadito vestido de Gabriela Spanic con el que casi enseña de más

A sus 47 años, la actriz, modelo, cantante y ex reina de belleza Gabriela Spanic, sigue dejando con los corazones a punto de salir del pecho a muchos de sus seguidores pues conserva una gran belleza en los atuendos que presume en redes sociales.

Pues la actriz de telenovelas y protagonista de ‘La Usurpadora’, dejó helados a sus fans al publicar en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en un vestido verde muy pegadito con el que casi enseña de más, pues deja ver su pronunciado escote.

“Actúa normal que allí viene el que te gusta. Mencionen a la persona que les gusta, quiero servir de Cupido para que tengamos más amor en el mundo. Los leeré”, escribió a sus seguidores en un publicación de principios de octubre de 2020.

La actriz venezolana Gabriela Spanic recibió cerca de 38 mil likes y muchísimos comentarios en los que no faltaron recordarle que regrese a las telenovelas, pues muchos de sus seguidores la extrañan interpretando papeles de villana.

Recientemente la actriz se unió a la lista de famosos que han sido contagiados por el Covid 19, pues comunicó que dio positivo al virus por medio de una transmisión en vivo para el programa ‘Sale el Sol’, debido a que estaba realizando viajes de trabajo.

“La única que viajó fui yo y cuando me hice el examen no lo podía creer, eso fue hace como 10 días y me lo volví a repetir, en casa nadie tiene Covid 19 y yo tampoco tenía síntomas”, relató al matutino.

Y aunque volvió a hacerse otra prueba para constatar que estaba contagiada, resulto dar positivo de nuevo, pese a que no se le había presentado un solo síntoma del coronavirus, ya que en ese momento se sentía muy bien.

“Una semana después me hice la prueba y salí positiva otra vez, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas ni cuenta me hubiera dado”, reveló la actriz, quien reveló que solo estaba un poco ronca.

“Estoy un poco ronca, como si tuviera una gripecita normal, pero soy como asintomática y con un poco de insomnio y sudoración, pero no me dio fiebre ni dificultad para respirar. No me dio esas cosas graves que les da a otras personas”, mencionó Gaby.

También Gabriel Spanic fue duramente criticada en redes sociales por abusar de los filtros, ya que en una de sus publicaciones su rostro se veía muy exagerado, a lo que respondió sobre la molestia que había provocado su fotografía.

Todas usamos filtros, todas tienen sus trucos de maquillaje, usan filtros, pero no es por nada”, comentó.