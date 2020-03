El outfit de Lizbeth Rodríguez que opacó al de Kimberly Loaiza

La influencer Lizbeth Rodríguez fue una de las famosas invitadas a los premios Spotify Award que se realizaron el pasado 5 de marzo en la Ciudad de México. Y sin duda, la ex conductora de Exponiendo Infieles, se llevó la noche al lucir un ajusatdo y corto vestido, razón por la que robó la mirada de muchso medios de comunicación y asistentes al evento.

Lizbeth Rodríguez destacó por ser una de las mejores vestidas para este evento. Sin embargo, una de las youtubers que ha recibido un sinfín de críticas ha sido Kimberly Loaiza, pues para muchos su outfit no estaba de acoerde con su figura, pues dejaba al descubierto parte de su abdomen, el cual, según los haters es muy abultado.

Kimberly Loaiza lució un poco atrevida con una imponente falda larga con una gran avertura y una blusa tipo top. “Lastima que spotify no tiene phothoshop”, " Y la cintura????" " Hahaha no manches y donde dejo la cintura de avispa?, KIM cambia de cuerpo todos los días ? quien como ella", fueron algunos comentarios que recibió la intérprete de No Seas Celoso.

Mientras que Lizbeth Rodríguez, la mayoría de los comentarios han sido positivos, pues sus millones de fans no dudan en admirar su belleza. “ A ella sola le queda bien ese vestido”, “ Te amo saludos desde Chiapas “, “Siempre diva nunca indiva” “ Dios bella mujer”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.

En las últimas historias de Instagram, Lizbeth Rodríguez apareció junto a su exnovio Tavo Betancourt, en donde confesaron que realizará de nueva cuenta otro video, anuncio que seguramente alegrará a sus fans.